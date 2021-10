El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la farmacéutica Pfizer de retrasar los datos preliminares sobre su vacuna para la COVID-19 hasta después de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre: "Esperaron, esperaron y esperaron", ha lamentado Trump.

El mandatario tenía programada para este viernes una rueda de prensa en la Casa Blanca para anunciar una bajada en el precio de los medicamentos, pero visiblemente enfadado ha arremetido contra la farmacéutica y no ha aceptado preguntas de los periodistas.

"Se me puso aquí para hacer un trabajo, y Pfizer y otros iban adelante con las vacunas, ustedes no tendrían una vacuna en otros cuatro años si no fuera por mí, porque la FDA (el regulador estadounidense) nunca hubiera sido capaz de hacer lo que ha hecho si yo no los hubiera forzado a hacerlo", ha afirmado Trump.

"Y Pfizer y otros incluso decidieron no evaluar los resultados de su vacuna, en otras palabras, no sacaron una vacuna hasta después de las elecciones", ha denunciado sin aportar pruebas.

Durante la campaña para las elecciones, Trump reiteró en varias ocasiones que la vacuna para la COVID-19 estaría lista hacia la fecha de los comicios. Sin embargo, funcionarios de su Administración habían estimado que podría estar lista hacia finales de año o a principios de 2021. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, indicó en su momento que probablemente la vacuna no estaría disponible de forma amplia para todos los estadounidenses hasta bien entrado 2021.

Este viernes, Pfizer y su socia alemana BioNTech ha pedido autorización de emergencia a la FDA para poder comenzar a distribuir su vacuna, que podría suministrarse a población de riesgo a partir de diciembre. Pfizer no se ha servido de los fondos del Gobierno de EE.UU. para el desarrollo de la vacuna, aunque sí ha llegado a un acuerdo con Washington por valor de casi 1.950 millones de dólares para que les provea con 100 millones dosis.