Armenia, Azerbaiyán y Rusia han llegado a un acuerdo para el alto el fuego en la región de Nagorno Karabaj, para acabar con más de un de hostilidades que han causado un número indeterminado de víctimas.

Se trata del cuarto alto el fuego entre los contendientes. Ninguno de los tres anteriores ha sido respetado, pero en esta ocasión se incluye la cesión de territorio y el despliegue de una fuerza rusa de interposición.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinian, ha comunicado el acuerdo a través de su cuenta de Facebook, y el Kremlin y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, lo han confirmado poco después.

"Es la mejor solución", ha asegurado Pashinian, quien ha reconocido que es "dolorosa". "No es una victoria, pero no hay derrota hasta que te conozcas a ti mismo", ha escrito, a la vez que ha expresado la necesidad de "analizar" los "años de independencia" de Armenia para "planificar" el futuro y "no repetir los errores del pasado".

El nuevo alto el fuego entrará en vigor a partir de la medianoche de este martes 10 de noviembre, hora de Moscú.

01.42 min 24 horas - Nagorno Karabaj: los que huyen del miedo - Escuchar ahora

Rusia desplegará un contingente para mantener la paz El acuerdo es "doloroso" para Pashinian porque incluye la cesión de territorio hasta ahora bajo control armenio en la región de Nagorno Karabaj (Alto Karabaj, en ruso), poblada prácticamente en su totalidad por armenios pero que forma parte de Azerbaiyán y que hasta la guerra de 1994 estaba controlada por Bakú. 03.25 min Las claves del conflicto en Nagorno-Karabaj Concretamente, las fuerzas armenias deberán ceder a las azeríes el control de Aghdam, Gazaj, Kelbajar y Lachin antes de final de año. Rusia será la garante del alto el fuego y ya ha salido hacia la zona un contingente de 1.960 soldados que se desplegarán a lo largo del corredor que conecta Karabaj con la ciudad de Lachin. Azerbaiyán quiere que Turquía, su aliado, participe en las labores de observación pero el Kremlin asegura que esa posibilidad no forma parte del acuerdo. El establecimiento de un puesto de observación turco-azerbaiyano fuera de Nagorno Karabaj será objeto de un pacto separado, ha explicado el portavoz del gobierno ruso, Dimitry Peskov. El alto el fuego llega un día después de que las fuerzas azerbaiyanas anunciaran que habían tomado Shusha, una ciudad estratégica a 15 kilómetros de la capital de la región separatista, Stepanakert. La caída de esta localidad ha supuesto un punto de inflexión en la guerra.