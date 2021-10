Los neozelandeses votaron a favor de aprobar la eutanasia voluntaria, pero rechazaron la legalización de la marihuana recreativa, en sendos referendos realizados el 17 de octubre, según los resultados preliminares dados a conocer este viernes por la Comisión Electoral.

Un 65,2 por ciento de los neozelandeses votó a favor de la eutanasia voluntaria, mientras que una mayoría del 53,1 por ciento rechazó la propuesta de legalización y control de la marihuana recreativa.

Tras el anuncio de la Comisión Electoral, el ministro neozelandés de Justicia, Andrew Little, ha dicho en un comunicado que la Ley de la Elección para Terminar la Vida entrará en vigor el 6 de noviembre de 2021, un año después de conocerse los resultados oficiales, por lo que hasta entonces será ilegal.

