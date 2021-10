El presidente de Estados Unidos tampoco ha centrado su discurso en la inmigración como un intento de convencer a la población de esos dos estados de respaldarle el próximo martes.

Trump ganó apenas el 28 % del voto latino en 2016, pero lejos de perder parte de esos apoyos a lo largo de su primer mandato -como le ha ocurrido con sus simpatizantes blancos-, alrededor del 30 % de los votantes hispanos aseguran que le respaldan, y su campaña confía en mejorar ahora su marca de hace cuatro años.

No obstante, su equipo no ha optado por revivir la agresiva retórica antimigrante que caracterizó su campaña de 2016 y la de las legislativas de 2018: la inmigración no está ni siquiera entre los diez asuntos más mencionados en los anuncios electorales de Trump, según un análisis del diario The Wall Street Journal.

La campaña de reelección del presidente se ha centrado en cambio en la economía, la creación de empleos, la rivalidad con China y la violencia que ha estallado en algunas de las protestas contra el racismo en Estados Unidos.

En el primero de sus dos mítines del día en Arizona -luego se desplazó a Phoenix, igual que hizo Harris-, Trump ha defendido el muro en la frontera con México y ha advertido de que si Biden llega al poder, lo derribará, aunque el candidato demócrata solo se ha comprometido a no seguir con el proyecto, pero dejará lo construido como está.

Más allá de eso y de su habitual advertencia de que una victoria de Biden "desataría un tsunami de inmigración ilegal", Trump apenas se ha referido al asunto y ha insistido en cambio en criticar a su rival por "débil" y en advertir de una catástrofe económica si llega al poder: "Habrá una depresión nunca vista, quizá desde el crack de 1929".

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario ha mostrado un vídeo de su encuentro en Arizona acompañado de la frase: "¡Gracias, Arizona! Salga y VOTE - ¡Juntos, vamos a HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!"

“Thank you Goodyear, Arizona! Get out and VOTE — Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/r7mVXvoFD2“