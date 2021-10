El Parlamento Europeo reconoce a Ponsatí como eurodiputada

El Parlamento Europeo (PE) ha reconocido este viernes como eurodiputada a la exconsellera del Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, que se encuentra en Edimburgo huida de la justicia española, pese a que la Junta Electoral Central (JEC) española dejó este jueves vacante su escaño por no haber acatado la Constitución.

El nombre de Ponsatí figura en el documento oficial de notificación de los cinco nuevos miembros de la delegación española que serán eurodiputados a partir de este sábado, 1 de febrero, cuando se consume el Brexit y los diputados británicos dejen de serlo oficialmente.

El documento, compartido en un tuit por el abogado Aamer Anwar, que representa a Ponsatí en el Reino Unido, señala que el Parlamento Europeo "tomará nota" en su pleno del próximo 10 de febrero de la elección como miembros de la cámara de Ponsatí (JxCat), Marcos Ros (PSOE), Gabriel Mato (PP), Adrián Vázquez (Ciudadanos) y Margarita de la Pisa (Vox).

“Scotland leaves Europe against its will, but former Catalan minister @ClaraPonsati still fighting extradition from Scotland becomes an MEP�� - la repressió no ens farà enrere! Ara, acabem el que vam començar. Lluitarem fins al final, i guanyarem �������������������� pic.twitter.com/UNxtTkW9Ms“