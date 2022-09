La reina y su esposo, el príncipe Felipe; el príncipe Carlos y su esposa Camila; el príncipe Enrique, tío de la pequeña, y los familiares de Catalina han sido informados ya del nacimiento y "están encantados", segçun ha indicado el palacio de Kensington.

A diferencia del nacimiento de Jorge, la llegada al mundo de este segundo bebé ha despertado menos expectación en el Reino Unido, si bien desde el momento del ingreso de Catalina han comenzado a agolparse a las puertas del hospital curiosos y periodistas. La Casa Real ha asumido la gestión del evento y solo al inicio del parto se ha permitido el acceso de la prensa, al tiempo que se ha restringido el tráfico.

El anuncio del nacimiento se ha comunicado por medios tradicionales, con un anuncio en papel frente al palacio de Buckingham, residencia de Isabel II, y modernos, como un mensaje de Twitter que ha enviado el palacio de Kensington.

“Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a daughter at 8.34am.“