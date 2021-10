Agentes de la Policía Nacional han entregado este viernes en el registro del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) la citación judicial para su alcalde y diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por su implicación en los asaltos a dos supermercados de Sevilla y Cádiz.

Según la citación, Sánchez Gordillo deberá comparecer "a la mayor brevedad posible" ante el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Écija (Sevilla), aunque no precisa la fecha concreta de la comparecencia, que deberá ser "en día y hora hábil".

A diferencia del resto de personas que participaron en los asaltos, Sánchez Gordillo no puede ser detenido por su condición de aforado, por lo que solo ha sido citado ante la autoridad judicial para que aclare su papel en los hechos. La ley establece que los parlamentarios, por ser personas aforadas, no puede ser detenidas salvo en caso de flagrante delito.

Fuentes consultadas por Efe han explicado que aunque Sánchez Gordillo estuvo presente en los hechos denunciados, no fue uno de sus autores materiales, por lo que, en principio, no se cumple el supuesto legal para su arresto.

El propio Sánchez Gordillo ha reconocido que personalmente se limitó a realizar "maniobras de distracción" y que no cometió ningún delito porque no llegó a entrar en el supermercado asaltado.

Gordilllo niega haber recibido la citación

Sin embargo, el parlamentario andaluz de IULV-CA ha señalado este viernes por la tarde que aún no tiene constancia de la citación judicial que la Policía Nacional ha registrado este viernes en el Consistorio que gobierna y en la que se le insta a personarse "a la mayor brevedad posible en día y hora hábil" ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ecija (Sevilla).

Aún así, no ha aclarado si finalmente cumplirá dicha orden, ya que antes pretende "reflexionar" con sus "compañeros" del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sobre el contenido de la citación, para así actuar "en función de lo que ellos le digan".

Así lo ha explicado a Europa Press Sánchez Gordillo, quien no descarta la opción de declararse "insumiso", ya que continúa sosteniendo que en el asalto de este martes no se produjo "ningún delito", si bien no ha querido confirmar ese extremo.

Lo que sí ha querido dejar claro al Gobierno es que el SAT "volverá a ocupar fincas y grandes superficies", porque lo que la organización busca con esas acciones, según ha defendido, es "dar de comer a gente que no tiene dinero para ello".

En ese sentido, ha confirmado que próximamente volverán a acudir a la finca militar de 'Las Turquillas', en Osuna (Sevilla), que han ocupado durante 18 días y de la que este viernes han sido desalojados, así como "a fincas privadas de duques o duquesas que están viviendo tan tranquilos esta crisis".

Por eso, ha instado al Ejecutivo a que, "si quiere evitar que se produzcan nuevas ocupaciones", obligue a las grandes superficies a que donen a ONG aquellos alimentos cuya fecha de caducidad esté próxima, así como a implantar una "renta básica" para personas con esas necesidades.

En esta línea, Gordillo ha centrado sus críticas en la figura del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, en su opinión, tendría que presentar su dimisión porque "no se puede actuar a la vez como ministro, juez y fiscal", y "no se puede ordenar detener a jornaleros que sólo habían cogido unos carritos para cargar alimentos que no eran para ellos, sino para los más necesitados, a cualquier hora del día y sin dejarles ni tan siquiera cambiarse de ropa".

"En todo caso habría sido más económico, en estos tiempos de crisis, haberles citado por carta para que se personasen en el juzgado" en vez de detenerlos, ha argumentado el alcalde de Marinaleda, que considera que "Franco ha resucitado en la figura del ministro del Interior", ya que, con los arrestos, éste ha querido "mostrar su poder".

Además, el parlamentario de IULV-CA cree que antes que detener a estos jornaleros, habría que perseguir a todos aquellos "directivos de bancos y cajas de ahorro" que "han cometido el fraude de las preferentes", al Duque de Palma de Mallorca, Iñaki Urdangarin, o al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, entre otros. "Hay mucho terreno donde buscar delitos y dinero", ha apostillado.