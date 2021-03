El nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernado Grande-Marlaska, ha manifestado este miércoles que su excompañero Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo por las escuchas en prisión del caso Gürtel, ha sido tratado por este órgano judicial "como un ciudadano más".

En una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE, Marlaska ha defendido la "solvencia jurídica y personal" de los miembros del TS y ha rechazado rotundamente las acusaciones de persecución contra Garzón y que el tribunal pueda "entrar en ese tipo de juegos".

El magistrado también ha explicado que las grabaciones de las conversaciones de abogados con sus clientes en prisión sólo podrían ejecutarse si existieran indicios claros de actuación criminal de estos letrados en la trama y el juez lo justificara adecuadamente.

En el caso de la absolución de Garzón por investigar los crímenes del franquismo, el magistrado ha recordado que la sentencia deja abierta la vía administrativa, no la judicial, para que los familiares de las víctimas puedan reclamar: "¿Cómo no me va a parecer bien que se satisfaga a unas víctimas que no han visto sus derechos plenamente satisfechos?", ha respondido el presidente de la Sala de lo Penal.

El juez ha evitado valorar la actuación de su colega José Castro en la instrucción del caso Palma Arena y en el interrogatorio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, un asunto que, como cualquier otro, es susceptible de acabar en la Audiencia Nacional si surgieran elementos que así lo aconsejaran.

Sobre el supuesto consejo del juez Castro a Urdangarin durante el interrogatorio sobre que mejor no hubiese ido a declarar para decir lo que dijo, Marlaska ha insistido varias veces en que desconoce si eso realmente se dijo o no, aunque, en cualquier caso él personalmente "no habría dicho esa frase en una declaración".