Una pregunta sobre becas en la sesión del control del Congreso ha acabado este miércoles con un rifirrafe sobre las protestas estudiantiles en Valencia, que el pasado lunes acabaron con cargas policiales, 25 detenidos y 16 heridos, entre el PSOE y el ministro de Educación.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha acusado este miércoles al PSOE de "ponerse del lado de la protesta violenta", que "infringe la ley". El PSOE ha pedido la rectificación del ministro o que, si no lo hace, Mariano Rajoy lo desautorice.

Wert hizo este miércoles esta acusación durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Leire Pajín, quien aprovechó su pregunta sobre la política de becas del Ejecutivo para requerirle información sobre las protestas estudiantiles en Valencia.

En su respuesta, el titular de Educación le aseguró: "Mire a donde mire, lo único que a mi me causa sorpresa es cómo ustedes -los socialistas- se ponen del lado de la protesta, y no de la protesta en general, sino de la protesta violenta, de la protesta que infringe la ley".

Tras efectuar esta acusación, el titular de Educación fue interrumpido por el aplauso de las filas 'populares' y las protestas de los diputados socialistas, ante lo que el presidente del Congreso Jesús Posada, instó a ambos partidos a no interrumpir a los intervinientes.

Para el PSOE, el ministro "mira para otro lado"

La exministra Leire Pajín le había reprochado que desde el Gobierno del PP el "ministro de Interior busca excusas, el de Justicia lo justifica" y el de Educación "mira para otro lado".

A su juicio, cuando los jóvenes protestan porque no tienen calefacción en su instituto y tienen que asistir a clase con manta en las "escuelas de hojalata", se encuentran con una represión "brutal de la Policía".

En este sentido, ha preguntado al ministro de Educación si coincide con las declaraciones del jefe superior de policía de Valencia, Antonio Moreno, que equiparó a los estudiantes con su "enemigo".

Por ello, ha aconsejado a Wert que, si quiere tener credibilidad, tiene que pedir explicaciones al ministro de Interior por la actuación policial y exigir a los gobiernos autonómicos del PP que prioricen en Educación.

"Diga alto y claro si es inaceptable que en una comunidad autónoma donde se construyen aeropuertos sin aviones no haya calefacción y encima se reprima a los estudiantes", le ha retado.

A renglón seguido, el diputado socialista Manuel Pezzi, que iba a preguntar sobre deporte, ha acusado al ministro de insultar y tergiversar con sus declaraciones.

De hecho, no entiende que se esté "apaleando" a los estudiantes que piden una educación de calidad y luego es el ministro de Educación el que no les defiende, a la vez que es ministro de Deportes y no defiende a los deportistas hablando de dopaje. "Usted es la antimateria, el antiministro; aclárese sobre lo que quiere ser", le ha pedido.