La cuarta jornada de protestas estudiantiles en Valencia contra los recortes en educación y los cortes de calefacción y luz en algunos institutos desarrollada este lunes ha acabado con cargas policiales y la detención de 25 personas, seis de ellas menores de edad.

Ha sido hasta ahora la jornada más larga y con mayor número de indicentes, con más arrestados que en las otras tres precedentes. Según fuentes policiales, 16 personas han resultado heridas leves, 11 de ellas policías.

Desde las dos y media de la tarde, el centro de Valencia ha vivido momentos de gran tensión con constantes escaramuzas entre estudiantes y antidisturbios y cargas policiales, cuyas imágenes han inundado las redes sociales y han provocado que #PrimaveraValenciana fuera el tema más comentado del día en España en Twitter.

La protesta ha sido convocada a través de las redes sociales en contra de los recortes en educación y las actuaciones policiales de la semana pasada y que se ha vuelto a congregar en torno al Instituto Lluís Vives, foco de las últimas protestas estudiantiles.

La protesta se ha iniciado de forma pacífica a las 14.45 horas cuando los estudiantes han cortado el tráfico al grito de 'Els lladres a presó i els diners a educació' ('Los ladrones a prisión y el dinero a educación').

Según los organizadores del acto, la intención era llevar a cabo una marcha "totalmente pacífica" que se limitara a cortar el tráfico durante media hora con desplazamiento hacia San Agustín.

Sin embargo, en este punto, la Policía había establecido un cordón policial que les impedía el paso, aunque los estudiantes se lo han saltado por los laterales.

En ese momento, se han producido las primeras tensiones, entre los agentes que formaban parte del cordón y los estudiantes que lo han sobrepasado, con empujones y tirones de ropa.

Durante toda la tarde, los jóvenes han coreado gritos como: 'Sin porras no sóis nada', 'Para que queréis el casco si no tenéis cerebro', y 'Estas son nuestras armas', mientras levantaban las palmas de las manos.

Una de las chicas identificadas junto a la verja del instituto ha explicado a los medios que iba al centro a un examen y a "solidarizarse" con sus compañeros. "Un policía nos ha empezado a empujar y a tirar al suelo, le he pedido el número de placa, me la ha dado rápido y no me ha dejado apuntarlo", ha dicho.

02.30 min Carga policial en Valencia

Detenida cuando estaba con su madre y dos abuelas La madre de una de las detenidas, una joven de 17 años, ha denunciado que "la han detenido sin hacer absolutamente nada" cuando estaba en la acera en la plaza de San Agustín "con sus dos abuelas y con su madre, sin participar en la manifestación". "Estábamos en la acera, mirando como mucha otra gente que pasaba por allí y los policías han cruzado la calle a por ella y la han esposado" y "además, ahora no quieren decir dónde se la llevan", ha relatado. "Esto no puede ser", ha concluido la mujer. 01.12 min Al menos 300 personas siguen una jornada más con las protestas contra los recortes en educación en Valencia en medio de las cargas policiales. La redactora de RNE Pura Gómez ha sido agredida por un policía cuando se encontraba cubriendo la protesta estudiantil contra los recortes en educación y por las cargas policiales de la pasada semana. El diputado de la coalición Equo-Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha asegurado haber sido golpeado y zarandeado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía frente al Instituto Lluís Vives. En declaraciones a EFE, Baldoví ha dicho que ha recibido un par de porrazos en las piernas y empujones por parte de los agentes, concretamente cuando se encontraba en la acera junto a otros dirigentes de esta coalición de izquierdas. Estas agresiones se han producido, ha manifestado, sin que mediara provocación alguna y se han detenido cuando se ha identificado como diputado.

Asamblea en la Universidad de Valencia Sobre las 23.00 horas unas 200 personas permanecían concentradas ante las vallas de la estación del Norte, frente al instituto Lluís Vives, donde el pasado miércoles comenzaron las protestas contra los recortes en Educación. Ya a última hora se quemaron contenedores en distintos puntos del centro de la ciudad y junto a la facultad de Geografía e Historia, donde unos 300 estudiantes han debatido en asamblea próximas acciones a tomar para protestar por los recortes educativos y la actuación policial. Los cerca de 300 estudiantes que se han encerrados esta noche en la facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Valencia con el permiso de la decana Elena Grau, auguran una semana "dura" de protestas contra la "brutalidad" policial, y pretenden extender su "revuelta" a todos los centros educativos. “Quienes deberían defendernos nos están agrediendo han lamentado los estudiantes encerrados“ En una asamblea que acoge el recibidor de la facultad, los estudiantes han acordado que hasta que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León "no abandone el cargo, nosotros no abandonaremos la calle", según reza el comunicado en el que además exigen “responsabilidades políticas y policiales” por “las agresiones de los últimos días” y una “mejor gestión” de los impuestos. Los estudiantes encerrados han elaborado una “hoja de ruta” con una serie de actos que comenzarán este martes a las 14.45 horas en la estación de metro de la Facultad de Historia, donde los manifestantes acudirán con un "libro en la mano". Tras las manifestaciones de los últimos días, que “han acabado en masacre”, han vuelto a reivindicar la puesta en libertad de sus compañeros detenidos y la absolución de todos los cargos que se les imputa. "Quienes deberían defendernos nos están agrediendo", han lamentado. En la asamblea, los estudiantes quieren rechazar los actos vandálicos registrados hoy en Valencia, como la quema de contenedores, pues no representan, a su juicio, el "verdadero espíritu" de la protesta estudiantil. También se pretende que el instituto Lluís Vives sea "un símbolo" de la "revuelta" estudiantil de estos últimos días y una vez fijados los objetivos concretos, extenderla a todos los centros educativos de Valencia. Entre los asistentes se debate asimismo si van a pasar la noche de este lunes en esa facultad y si extenderán su ocupación a los próximos días.