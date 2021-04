La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha defendido esta domingo en el 17 Congreso del PP las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy porque han recibido un "mandato reformista" de las urnas en las pasadas elecciones generales.

En su discurso, en la clausura del Congreso, ha apoyado las reformas, ha contrapuesto la unidad del Partido Popular frente al partido de "clanes generacionales" del PSOE y ha asegurado que ganarán en Andalucía porque la gente tiene "ganas de cambio".

Cospedal ha afirmado que en el PP están "firmemente comprometidos con las reformas estructurales" y que son "conscientes" de los esfuerzos que están pidiendo a la sociedad española.

Sin embargo, ha argumentado que esos cambios son necesarios "para garantizar el bienestar de las generaciones futuras". "En circunstancias excepcionales", ha señalado, se necesitan "respuestas excepcionales".

La número dos ha destacado que el Gobierno del PP ha hecho "en escasamente en dos meses lo que los socialistas no hicieron en ocho años".

Cospedal ha asegurado que hay cientos de miles de españoles que necesitan al PP "porque la crisis les ha dejado desamparados". Ha afirmado que el PP "nunca a rehuido sus responsabilidades con la historia de España" y que esta vez será igual porque los votantes lo han querido así.

"Hemos recibido un mandato reformista", ha señalado Cospedal, quien ha destacado que son un partido "firmemente comprometido" con las reformas estructurales del Gobierno y "consciente" de los esfuerzos que se piden a la sociedad española. Pero las reformas y los esfuerzos "garantizarán el bienestar de las generaciones futuros".

La número dos del Partido Popular ha asegurado que España tiene ahora un Gobierno del que "se fían dentro y fuera de España". Un Gobierno "austero, con un rumbo claro, con una agenda de reformas para salir de la crisis" y hacer la economía "más flexible y competitiva" para salir de la crisis. Un Gobierno, ha seguido, "que en escasamente dos meses ha hecho lo que los socialistas no hicieron en ocho años".

Un partido "unido" frente a un PSOE de "componendas"

Maria Dolores de Cospedal ha dedicado parte de su discurso ha contraponer la "unidad" del Partido Popular frente al PSOE, que hace dos semanas celebró su 35 Congreso dividido entre los partidarios de Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón.

"Nosotros no tenemos que fingir porque sí que estamos unidos", ha dicho sobre el respaldo de más del 97% a Mariano Rajoy. Asegura que no tienen "personalismos" porque están "muy orgullosos" de su líder.

Ha añadido que son un partido de "soluciones", no de "eslóganes". "No somos un partido de componendas, sino de reformas; somos un partido de militantes, no de clanes generacionales", ha afirmado.

La numero dos del PP ha asegurado que son un "gran partido" y que en contra de lo que "dicen algunos" no son un partido de tecnócratas. Ha afirmado que son hombres y mujeres "muy bien preparados", pero con "vocación política y amor por lo que es España".