El presidente del PP en Andalucía y candidato a las elecciones del 25 de marzo, Javier Arenas, ha aprovechado su intervención en la clausura del 17 Congreso del PP para destallar las primeras medidas que tomará si se convierte en el próximo presidente de la Junta y ha prometido que no estará más de ocho años en el cargo. No obstante, ha advertido de que no hay que dar la victoria por segura porque "nada está hecho".

"Vamos a reformar todo lo que ha funcionado mal", ha señalado. Entre las medidas, Arenas ha anunciado el adelgazamiento de la administración pública con la reducción de consejerías y altos cargos y reformas legales para que no pueda volver a producirse un caso como el de los ERE.

El candidato del PP ha señalado, incluso, que exigirán la devolución de este dinero destinado a jubilaciones fraudulentas para crear un fondo para familias sin recursos.

El presidente del PP andaluz ha afirmado que, si gana, habrá "un gobierno para todos los andaluces" y que enterrará el "sectarismo". Arenas ha señalado que el "único miedo que se palpa en las calles" de Andalucía es "el miedo a que sigan los mismos, a que las cosas sigan igual".

El candidato del PP a las elecciones andaluzas ha anunciado las primeras medidas que tomará, si llega a la Junta, que pivotarán sobre tres ejes: reformas, regeneración democrática y cambio de mentalidad.

Reducción de la administración Dentro de las reformas, ha anunciado la reducción de administración. En ese sentido, ha señalado que reducirá las consejerías y que adelgazará en un 50% los altos cargos y delegados provinciales. Además, ha anunciado que todos los directores generales y secretarios técnicos serán a partir de ahora funcionarios. Arenas ha señalado que abordarán también la "reforma del sector público", que cuesta 5.000 millones de euros y cuya estructura actual permite "huir de los controles" legales y administrativos. Derogarán también los "decretazos" que se han aprobado en "contra" de los funcionarios, que este sábado salieron a la calle para protestar. También ha anunciado cambios legislativos para que no vuelva a haber ERE "fraudulentos" y que recuperarán el dinero de las jubilaciones ilegales para destinarlo a un fondo para familias sin ingresos. Arenas ha anunciado también una reforma educativa y la recuperación de la "concordia para un cambio tranquilo, un cambio sin rencor, sin revanchas y sin resentimiento".

Regeneración democrática El candidato del PP ha anunciado cambios legislativos para que no haga falta la mayoría absoluta para poner en marcha una comisión de investigación en el parlamento autonómico. Arenas ha prometido que no volverá a haber un "expolio a manos llenas del dinero de los parados". Ha asegurado que con su gobierno "no habrá ERE fraudulentos". Para ello cambiará la ley de haciendas públicas para que haga falta la firma de un funcionario para autorizar este tipo de jubilaciones. Además se ha comprometido a intentar recaudar todo lo defraudado por los ERE para crear una fondo para familias sin ingresos. Por último ha prometido un "cambio de mentalidad" para proteger a las pymes y autónomos y apoyar a todos los que se "vuelquen con Andalucía" para generar empleo.