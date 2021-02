Ni es difícil, ni es injusto ni es siquiera aburrido. Ser mujer es una desgracia. Al menos, para la gran mayoría de las féminas del planeta.

De esta idea parte el último libro de Rosa Regàs, una mujer que lleva toda la vida mostrando su irritabilidad ante situaciones que le parecen deplorables. Y por qué se iba a callar ahora.

Ser mujer –considera Regàs– consiste, en muchos casos, en ser un apéndice del hombre, en soportar su creída superioridad, en cobrar menos que él por el mismo trabajo. En ser la “mujer de” una vez que se casa. En parecer a los demás una prostituta si toma la decisión de tener hijos sola. En verse obligada a soportar la violencia física, psicológica, sexual o económica de sus parejas.

Aprovechamos sus pensamientos sobre la situación actual de las mujeres para hablar también con la autora de política, de religión, del pasado y de lo que está por venir. Y este es el resultado.

- Rosa, ¿todavía en 2012 es una desgracia haber nacido mujer?

Para la gran mayoría de las mujeres, sí. A lo mejor hay algunas privilegiadas –entre las que tal vez estemos usted y yo– que tenemos nuestras pequeñas humillaciones pero que son soportables. Sin embargo, para muchas mujeres es una gran tragedia, sí.

- ¿Los hombres se siguen considerando superiores a las mujeres, en general?

Sí, porque han sido educados, igual que nosotras, con el convencimiento de que ellos iban a solucionar todos los problemas.

La Iglesia católica no tiene la tendencia de modernizarse ni tiene la costumbre de pedir disculpas cuando comete errores. Tampoco nos dice de dónde saca esas normas, porque el machismo no está reflejado en los evangelios, sino que viene de San Pablo. Éste se erigió como líder de la Iglesia católica y empezó a decir esas tonterías de que la mujer está sometida al marido. ¡Pero bueno! ¿A quién se le ocurre?

Y los ministros dicen 4 tonterías, que si tenemos que luchar por esto, por lo otro… ¡Nada! Por lo tanto, esto me lleva a pensar que el hecho de que maten a una mujer no es ni la mitad de grave que que maten a un hombre.

Pues me río, porque es tronchante (se ríe). No me queda más remedio. Ni me indigno. Solo pienso: “¿pero está gente de qué va? Es como cuando me iba a casar, que tuve que ir con mi pareja a que el cura nos diera cursillos prematrimoniales. ¿Pero los curas qué saben de sexo? ¿Y de vida matrimonial?

Por supuesto. La Iglesia, de hecho, admite que las mujeres no pueden ser ministros de Dios. ¿Por qué? Es como este arzobispo que dice que “ellas tienen sus funciones y nosotros las nuestras”… “Yo no puedo parir”, dijo el arzo-bis-po (recalca con cierta rabia las dos últimas sílabas).

“Si me metiera en política, me volvería loca”

- También comenta en su libro que defiende que una mujer soltera que tenga a su cargo algún hijo cobre una pensión independiente de la del marido (si es que lo tiene)… ¿Por qué no se presenta como candidata a la presidencia del Gobierno?

(Se ríe) No, no me presento porque lo mío no es la política. Yo tuve una brevísima experiencia como directora de la Biblioteca Nacional y la verdad es que lo pasé muy mal. Yo no sabía estar en el ámbito de los políticos, que se mueven por razones que nada tienen que ver con lo que dicen. Y además, es que están muy pendientes del “qué dirán”.

Por otro lado, los ciudadanos no entendemos nada cuando vemos a los de derechas y a los de izquierda actuando. ¿Cómo puede ser que el señor Zapatero haya tomado medidas de extrema derecha para solucionar una crisis?

“¿Por qué hace ahora Rajoy lo mismo que hacía Zapatero?“

¿Cómo pudo el señor Rajoy decir durante años que tenía la solución para la crisis y ahora que es presidente hace lo mismo que Zapatero? Tienen una manera de actuar diferente a nosotros. No tienen carreras, pero tienen una experiencia que les ha enseñado a “decir”, a “actuar”, a “engañar”…

Y otro ejemplo: ¿Por qué Rubalcaba dice que no va a defender recortes si ellos fueron los primeros en empezar con los recortes?

Sus objetivos, por tanto, no tienen mucho que ver con su propia ideología. Así que si me metiera en política, me volvería loca.

- ¿No piensa que, echando la vista atrás, España ha mejorado mucho?

Sí, si hablamos del tema de la mujer claro que hemos avanzado. Zapatero, al que acabo de criticar, ha sido el presidente que más leyes a favor de la mujer ha hecho. Todo hay que decirlo.

Pero quedan muchas cosas por hacer: por ejemplo, que se considere asesinato el que un hombre mate a su mujer. Por las leyes y por la sociedad. Porque yo conozco a hombres que han matado a su pareja y han estado en la cárcel dos años. Dos.