El partido oficialista Rusia Unida (RU) ha conseguido mantener la mayoría absoluta en la Duma con el 49,54% de los votos y 238 escaños, aunque ha perdido 77 diputados en las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, marcadas por las denuncias de irregularidades de la misión de observadores internacionales.

Con el 96% escrutado, el partido de Vladimir Putin obtendría un total de 238 escaños, lo que le permite conservar la mayoría absoluta en una cámara de 450 diputados, aunque la pérdida de 77 diputados y un 14% de votos con respecto a 2007 representa, como anticipaban los analistas, el descontento y el hartazgo de los votantes rusos con el hombre que lleva casi 12 años gobernando el país ya sea como presidente o como primer ministro.

Con ese número de diputados que el partido oficialista pierde la mayoría constitucional (300 de los 450 escaños de la Duma o Cámara Baja) y, como ha destacado el presidente de Rusia y número uno de las lista de RU, Dmitri Medvédev, "tendrá que buscar apoyo de otros partidos".

La formación oficialista, a la que muchos rusos vinculan con la burocracia corrupta, no ha alcanzado el 50 % de los votos en muchas regiones de Rusia, incluida Moscú. Solo en la capital rusa, RU ha perdido el 8% de los votos en relación a 2007, aunque alcanzó el apoyo del 46 % de los votantes, informa la misma agencia.

Otras formaciones con representación

El Partido Comunista de Rusia es la segunda fuerza más votada con el 19,16 % de los votos y 92 escaños, un notable aumento comparado con los comicios de hace cuatro años cuando logró 57 diputados (11,57%). De acuerdo a los primeros resultados oficiales preliminares al menos otros dos partidos accederían al Parlamento, el socialdemócrata Rusia Justa (RJ) que obtendría 64 diputados y un 13,22%, frente al 7,74% de las anteriores elecciones y el nacionalista Partido Liberal Democrático, que alcanza el 9,14 % y 56 escaños (8,14% en 2007).

No obstante, incluso si RU no llegara a alcanzar el 50% de votos emitidos, el reparto proporcional de escaños, tras quedar fuera los partidos que no superen la barrera del 7%, le promete ocupar, al menos, la mitad del arco parlamentario.

Según los primeros resultados parciales, los otros tres partidos que concurrieron a las elecciones no habrían superado la barrera del 7%, el mínimo requerido para acceder al reparto proporcional de los 450 escaños de la cámara de diputados.