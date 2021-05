Un día después de su encuentro con el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los líderes de UGT y CC.OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, ven posible llegar a acuerdos con la patronal antes de Reyes en algunos puntos como arbitraje de conflictos, moderación salarial y mejoras de la productividad. Más pesimista se ha mostrado el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, para quien será inevitable que el nuevo Ejecutivo tenga que tomar algunas decisiones inmediatas mediante decreto ley para dinamizar el mercado laboral de forma rápida.

"Me temo que para implementar medidas inmediatamente tendrá que ser por decreto, para ciertos temas muy concretos que se necesitan dinamizar rápidamente", ha respondido Terciado al ser preguntado durante su participación en el Foro España Innova si cree que Rajoy tendrá que "imponer" la reforma laboral "a golpe de decreto".

Esos temas en los que tendría que intervenir el Gobierno son la reforma de parte del Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva, "una maraña de legislación que no se reforma inmediatamente". Sin embargo, el también vicepresidente de la CEOE ha destacado que "sería muy importante alcanzar un consenso mínimo" entre los agentes sociales en materia laboral.

Méndez: Vemos posibilidades de acuerdo

Mientras, Cándido Méndez (UGT) ha señalado que los sindicatos se emplearán "a fondo" para lograr acuerdos en materia laboral en la fecha pedida por Rajoy. "Vamos a intensificar las negociaciones con la patronal, aunque ya llevamos bastante tiempo manteniendo conversaciones", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.

“Hay mimbres para alcanzar un acuerdo en varios puntos antes de Reyes“

El dirigente sindical ha señalado que hay varios puntos en los que ve "posible" que sindicatos y patronal lleguen a un entendimiento. Entre ellos ha destacado la mejora de la utilización de los procedimientos de arbitraje y mediación y las políticas de renta, de moderación salarial y mejora de la productividad a través de los convenios colectivos.

"Hay mimbres para alcanzar un acuerdo en todos estos aspectos, pero pienso que más vale ser prudente y no formarse altas expectativas, porque si no se llega a un entendimiento, la decepción será mayor", ha subrayado Méndez, que considera que no tiene por qué repetirse lo que ocurrió con la reforma laboral, que se aplicó sin un acuerdo entre sindicatos y patronal porque al final "no logró ninguno de los objetivos que perseguía".