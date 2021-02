Los simpatizantes del artista y disidente chino Ai Weiwei, acusado de supuesta evasión de impuestos y ahora también investigado por pornografía, están colgando en internet fotografías de desnudos para protestar por esta incriminación.

Se trata de una nueva campaña de apoyo al artista y de protesta tras calificar el régimen de Pekín de pornográficas una serie de fotos de autorretratos del artista con desnudos, tras ser detenido sin cargos durante 81 días en primavera y acusado después de supuesta evasión fiscal, por la que afronta una multa de 1,7 millones de euros.

Hasta ahora, un centenar de seguidores han publicado fotos en la web "Escucha, Gobierno chino, los desnudos no son pornografía".

Pocas esperanzas

El diseñador del estadio olímpico de Pekín lleva a cabo esta serie artística de autorretratos desnudo desde hace un par de años como parte de su labor creativa, más conocida en el extranjero que en China, y con un marcado carácter político.

Según los seguidores de Ai, esta nueva investigación por pornografía es infundada y consiste en otro intento por silenciar al artista, una de las voces críticas con el Gobierno chino y que más difusión tiene, ya que cuenta con unos cien mil seguidores en su cuenta de Twitter y fama internacional en el sector artístico.

El Gobierno chino declinó el lunes realizar comentarios sobre las nuevas investigaciones por pornografía contra el artista.

"En este momento, no tenemos más información que facilitar. Las autoridades fiscales chinas continúan investigando el caso de acuerdo con las regulaciones y procedimientos pertinentes", ha señalado el portavoz de la cancillería china Liu Weimin.

Ai, hijo del venerado poeta revolucionario Ai Qing, depositó la semana pasada una fianza para evitar una investigación penal y pedir la apelación de la multa por supuesta evasión fiscal, que según él, sus seguidores y grupos de derechos humanos está motivada por su activismo político.

El artista señaló a Efe la semana pasada que no tiene esperanzas de ganar el caso, ya que además el buró de Hacienda exigió que la fianza se ingresara en una cuenta bancaria, lo que no es conforme con la ley porque las administraciones públicas no pueden tener este tipo de cuentas.

La detención de Ai ha sido la más destacada entre los cientos que el Gobierno chino ha practicado desde febrero, con el fin de atajar cualquier atisbo de emulación de una "Primavera Árabe" en su territorio.