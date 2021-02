Francia y Alemania están discutiendo planes para realizar una reforma radical de la Unión Europea que implicaría la creación de una zona euro mas pequeña e integrada y, que también baraja la salida del bloque de uno o dos países, según han informado a Reuters fuentes diplomáticas de la Unión Europea.

“Han habido distintas conversaciones sobre estos temas en los últimos meses, a todos los niveles”, ha manifestado a la misma agencia un funcionario de Bruselas que ha preferido mantener el anonimato.

“Tenemos que ir con mucho cuidado, pero lo cierto es que tenemos que establecer una lista con aquellos que no quieren ser parte del club y los que no pueden ser parte”, ha añadido la misma fuente.

En este sentido, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ya dio unas pinceladas sobre este supuesto plan en un discurso dirigido a un grupo de estudiantes de Estrasburgo, cuando manifestó que la Europa de dos velocidades era el único modelo viable para el futuro.

El 'núcleo duro'

En las supuestas discusiones mantenidas entre responsables políticos del más alto nivel de París, Berlín y Bruselas, se planteó la posibilidad excluir a uno o dos países de la zona euro, mientras que el núcleo duro continuara trabajando hacia una mayor integración económica, especialmente en política fiscal y tributaria.

Esta propuesta se habría mantenido en un plano “intelectual” y no en discusiones técnicas ni operativas. Sin embargo, un portavoz del ministerio de Finanzas francés ha negado que exista ningún plan en marcha según informa la misma agencia.

"No ha habido conversaciones entre las autoridades francesas y alemanas en todos los niveles en la disminución del tamaño de la zona euro", ha manifestado este portavoz.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, ha advertido desde Berlín acerca del coste económico de cualquier división en la zona euro. "El producto interno bruto de Alemania podría contraerse su economía y se derramó un millón de empleos", ha manifestado Barroso en un discurso.

También ha añadido que cualquier avance hacia una integración mayor no debería ser a costa de la división entre los miembros de la UE. "No puede haber paz y la prosperidad en el Norte o en el Oeste de Europa, si no hay paz y prosperidad en el sur o en el Oriente", ha dicho.