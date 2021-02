El candidato del PSOE en las elecciones generales y exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha viajado por primera vez en campaña al País Vasco para pedir el voto para su proyecto para "asegurar la paz" tras el anuncio de ETA de abandonar la lucha armada.

Ha destacado la necesidad de que los demócratas actúen desde la "unidad" en esta materia y ha recordado que los socialistas "han tragado mucho" por mantenerla.

Rubalcaba ha participado este miércoles en Vitoria en un acto electoral del PSOE, en el que ha estado acompañado por el ministro de Presidencia y candidato por Álava al Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, y por el lehendakari y secretario general del PSE-EE, Patxi López.

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha expresado su "alegría" por estar en Euskadi y, en referencia a la visita que realizó a San Sebastián tras el anuncio del cese definitivo del terrorismo de ETA, ha asegurado percibir entre los socialistas vascos la misma satisfacción, aunque "más reposada".

Además, se ha dirigido a Natividad Rodríguez, viuda del dirigente del PSE asesinado por ETA Fernando Buesa, que ha asistido al acto, para agradecerle su apoyo. Rubalcaba ha destacado la necesidad de que los demócratas mantengan la "unidad" tras el fin del terrorismo de ETA y ha recordadi lo que ha "tragado" su partido en aras a dicha unidad.

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha subrayado que siempre hay que tener en cuenta a las víctimas del terrorismo y ha recordado que "siguen sufriendo". Tras afirmar que antes era el resto de España el que podía ofrecer un modelo de libertad al País Vasco, ha asegurado que ahora es éste y su estructura económica el que ha de servir de referencia para la economía española.

Rubalcaba ha pedido el apoyo de los vascos para "asegurar la paz", de la que ha manifestado que es una "condición necesaria" para avanzar en la creación de empleo y crecimiento económico.

Uno no puede pretender ser presidente del Gobierno "sin decirle a los españoles qué quiere hacer con el país" , ha abundado el candidato socialista, en cuya opinión el PP solo ha trabajado en mayo de 2010, cuando intentó echar abajo al Gobierno aún sabiendo que con ello hundía al país.

Si España y el mundo estuvieran en una situación normal, esos silencios "tendrían un pase", ha apostillado, pero en una encrucijada histórica como la actual, con una crisis "muy dura y dramática", en la que nadie tiene la respuesta y "desde luego Rajoy no", esos silencios son "imperdonables".

Rubalcaba también se ha referido al 'cara a cara' que mantuvo el lunes con el candidato del PP para criticar los silencios "estruendosos" de Mariano Rajoy que, a su juicio, son "imperdonables" en alguien que aspira a ser presidente del Gobierno y que no dice qué quiere hacer con el país.

López ha indicado que se acuerdan de "sus insultos" y de que dijeron que los socialistas "habían traicionado a los muertos arrodillándonos ante ETA" . "Y cuando reconocen que hemos conseguido acabar con el terrorismo sin concesiones, no tienen, ni siquiera, la gallardía de rectificar y pedirnos perdón, y, especialmente a Alfredo, que fue el blanco de todas sus críticas", ha añadido.

El lehendakari, Patxi López, ha reprochado al PP que no haya tenido la "gallardía" de pedirles perdón por asegurar que habían "traicionado a los muertos" al "arrodillarse ante ETA", cuando se ha conseguido "acabar con el terrorismo sin concesiones".

López reprocha al PP que no pida perdón al PSOE

Rubalcaba destaca que Navarra no ha renunciado a sus fueros

De Vitoria, Rubalcaba ha viajado de Pamplona. El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que, tras el anuncio del cese de violencia por parte de ETA, Navarra está "completamente libre", con sus "Fueros instactos" y sus "derechos intactos".

En un acto electoral celebrado en Pamplona, abarrotado de simpatizantes y dirigente del PSN, el candidato ha señalado que le apetecía "mucho" estar en Navarra en campaña y que por eso cambió el día, en principio previsto para la semana pasada.

Ha señalado que el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, le apoyó "siempre" y fue de los primeros que le pidió ser candidato. "Lo agradezco porque sé que me quieres de corazón", ha dicho.

Se ha referido en su intervención al cese de la violencia por parte de ETA y ha reconocido a los navarros, que han sabido "vivir sin libertad". "Hoy veo a nuestros responsables políticos y ya no van a mirar detrás, ni debajo, ni se van a asomar a la mañana por la ventana, eso no sabéis como me llena de satisfacción", ha asegurado.