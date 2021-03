El líder del PP, Mariano Rajoy, ha señalado este viernes que, si gana las elecciones el 20 de noviembre, meterá "la tijera a todo salvo a las pensiones públicas, la sanidad y la educación".

En una entrevista en ABC Punto Radio, Rajoy ha garantizado que habrá recortes "y muchos" en las administraciones, no ha asegurado si planea, de vencer en las generales, un gobierno de 10 ministerios, "uno más o uno menos", pero sí ha insistido en que "sobran organismos autónomos, entes públicos fundacionales, empresas públicas y mucho personal de confianza".

"Sobran muchísimos cargos", ha dicho al tiempo que ha mostrado su desacuerdo con que las instituciones, hoy en día, tengan personal de confianza por doquier.

A la pregunta de quién será, de ganar las generales, su ministro de Economía, Rajoy ha considerado "pretencioso ir dando nombres por ahí" cuando el PP aún no ha ganado los comicios.

En relación a si en las anteriores generales sí se dio ese nombre al enfrentar en un debate a Manuel Pizarro y Pedro Solbes, Rajoy ha comentado que él desconoce si en esa ocasión el presidente de Gobierno pensaba nombrar a Solbes ministro de Economía pero él nunca dijo que si el PP hubiera ganado, Pizarro hubiera sido titular de Economía, "a lo mejor lo hubiera sido pero de otra cartera".

"Yo no me presenté a las elecciones -ha dicho- dando a conocer al ministro de Economía. Esto en España nunca se ha hecho así. Aquí la ley marca que primero el presidente de Gobierno comunica al Rey quien es su Gobierno y luego lo da a conocer a la opinión pública" y él, ha añadido, respetará ese procedimiento.

A la pregunta de si es cierto que valora la posibilidad de no ir a vivir al Palacio de La Moncloa si llega a la presidencia, Rajoy no ha respondido y se ha limitado a decir que desconoce quien puede haber contado ese asunto. Preguntado nuevamente para ver si confirmaba este extremo, Rajoy se ha quedado en silencio para finalmente decir: "Haré lo que tenga que hacer".

"No entiendo que haya gente a la que no le guste el fin de la violencia"

Rajoy ha vuelto a decir que le parece "una excelente noticia" que ETA haya puesto fin de la violencia y ha asegurado que no entiende que "a la que no le guste" este anuncio. En cualquier caso, ha recalcado que, a partir de aquí, el modo de actuar es que "no hay nada que negociar".

Rajoy ha defendido que hay que ser "ecuánime, ponderado y sensato en los juicios" sobre el fin de ETA y "no ponerse en posiciones que no conducen a ninguna parte". Así, ha afirmado de nuevo que a él el anuncio del pasado 20 de octubre le parece una "buena noticia", aunque no es "suficiente" y hay que estar "a la expectativa".

"Ni creo ni dejo de creer, a mí me parece una excelente noticia porque es lo que llevamos esperando desde hace 40 años", ha insistido Rajoy, antes de volver a recalcar que lo que espera ahora es que los etarras "se disuelvan y lo hagan de manera irreversible".

El aspirante a presidente del Gobierno ha recordado que fue ministro del Interior con José María Aznar en La Moncloa y, por ello, puede hablar "con un cierto conocimiento de causa". Además, ha hecho hincapié en que su posición en esta cuestión "ha sido siempre la misma".

Dicho esto, ha explicado que en la primera legislatura de Zapatero fue "muy contundente" con el Gobierno porque "estaba en un proceso de negociación política con ETA, no informaba a nadie y encima lo negaba", pero después, ha señalado, en la segunda legislatura Zapatero "cambió su forma de actuar". "Y si yo critico una cosa y luego se hacen las cosas como a mí me parecía que había que hacerlas, no voy a criticar al Gobierno", ha remachado.