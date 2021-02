"Espero que sigáis el mismo camino que tomamos y, si Dios quiere, veremos a alguno de vosotros como mártir".

Con estas escalofriantes palabras Wafa al-Biss, una de las liberadas por Israel en el canje por el soldado Shalit el pasado martes se ha dirigido a un grupo de escolares, que le han recibido como una heroína en su pueblo, al norte de la Franja de Gaza.

Tras escucharla, los niños han aplaudido y, ondeando banderas palestinas, han cantado: "Daremos nuestras almas y nuestra sangre para redimir a los prisioneros. Daremos nuestras almas y nuestra sangre por tí, Palestina".

Miembro de las Brigadas de los Mártires de Al- Aqsa, brazo armado de Fatah, el movimiento del presidente palestino, Mahmud Abás, Biss fue condenada doce años de prisión en Israel tras ser detenida cuando planeaba hacerse volar a sí misma en un atentado suicida.

Atentado fallido

La mujer palestina viajaba hacia el hospital de Soroka, en la ciudad israelí de Beersheba, para recibir tratamiento médico en 2005 cuando soldados israelíes en el paso fronterizo de Erez se dieron cuenta de que caminaba de forma extraña.

Al registrarle encontraron un explosivo de diez kilos escondido cosido a su ropa interior. Bass tenía planeado hacerse explotar al paso del control militar pero el detonador funcionó mal.

"Desaforunadamente, el botón no funcionó justo en el último minuto antes de que me convirtiese en una mártir", ha declarado la mujer, que ha confesado que aún no se acostumbra a su libertad.

"Esta mañana me he despertado en mi habitación, me he puesto el velo y me he levantado esperando el momento en que pasasen revista antes de darme cuenta de que estaba en casa, no en la cárcel", ha confesado.

Una vez que vuelva a su rutina, Biss espera completar sus estudios de Psicología aunque se mantiene desafiante ante la advertencia de Israel de que actuará con contundencia contra aquellos presos que sigan su militancia.

"Seguiremos nuestra lucha y Netanyahu lo sabe. Los arrestos no nos disuadirán de nuestra fuerte batalla contra la arrogancia sionista en la tierra de Palestina", ha advertido.

Biss es uno de los 477 presos palestinos liberados por Israel el pasado martes en la primera fase del intercambio acordado con Hamás para cabar con los cinco años de secuestro del soldado Shalit. Otros 550 saldrán en libertad antes de final de año.

Para celebrar la liberaciçon, Hamás ha declarado el día festivo y ha anunciado que dará una ayuda de 2.000 euros a los presos liberados, en unas medidas que buscan prolongar su popularidad entre los palestinos tras lograr la liberación.