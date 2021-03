Que palestinos e israelíes celebren a la vez el mismo acontecimiento sin enfrentarse es ya todo un acontecimiento en Oriente Medio.

Que el protagonista del mismo, el soldado Gilad Shalit, haga borrón y cuenta nueva tras cinco años de secuestro y pida que su liberación lleve la paz a palestinos e israelíes es una señal esperanzadora.

Que dos enemigos acérrimos, como Israel y Hamás, hayan accedido a cerrar de manera efectiva un acuerdo inédito pese a que no se reconozcan mutuamente es un signo de que cuando se quiere llegar a un pacto en la región, se logra.

"En algún punto, Hamás y el Gobierno se sentaron en el mismo edificio. Tal vez no se encontraron cara a cara, pero a través de mediadores se pusieron de acuerdo en algo", ha añadido.

Y que Estados Unidos, la ONU, China, Europa y el resto de actores internacionales hayan aplaudido el acuerdo y lo hayan visto como una señal positiva para reactivar las conversaciones de paz -aunque la mayoría no reconoce a Hamás como interlocutor- es un apreciable gesto diplomático.

Los contrastes en Israel

Sin embargo, decir que lo ocurrido este 18 de octubre de 2011 sirva para poner una primera piedra para resolver el conflicto o, al menos, para reactivar el moribundo proceso de paz es algo muy distinto.

Para comprobarlo, solo hay que ver el caso del propio Rabin, que de nuevo ha saltado a la actualidad en los últimos días después de que su tumba fuera 'violada' por un graffiti en el que se pedía la liberación del extremista judío que le asesinó en 1995 por sus esfuerzos para conseguir la paz.

Quien lo hizo es Shvuel Schijveschuurder, cuyos padres y tres hermanos murieron en un atentado suicida en una pizzería de Jerusalén en 2001 y lo hizo por una sencilla razón: dos de los responsables del ataque han sido liberados en el canje por Shalit.

"Pon una bandera negra sobre tu casa...Es un día de luto", le dijo Schijveschuurder al padre del soldado israelí, que tuvo que vivir momentos de tensión el pasado lunes cuando familiares de víctimas de algunos de los liberados recurrieron al Tribunal Supremo israelí el acuerdo de su Gobierno con Hamás, un recurso que finalmente fue rechazado.

Las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al recibir al soldado Shalit abundan también en la excepcionalidad de este acuerdo.

"Todo terrorista que quiera reiniciar sus actividades se encontrará con sangre sobre su cabeza", ha declarado el político israelí gráficamente.

Los israelíes reflejan este sentimiento 'bipolar' en las encuestas publicadas recientemente. No solo aprueban masivamente que se libera a un solo soldado a cambio de 1.000 presos entre los que hay muchos con delitos de sangre.

Además, este intercambio ha mejorado la imagen de un Netanyahu que antes había repetido, por activa y pasiva, que nunca haría un canje de este tipo.

"Este intercambio es un caso muy específico, no creo que haya más allá de ello", ha subrayado a Reuters Michael Herzog, experto del Washington institute for Near East Policy.

Herzog resume estas contradiciones de la siguiente manera: "La mayoría de los israelíes están a favor de la solución de dos estados pero la misma mayoría es también escéptica sobre si eso ocurrirá algún día. Creo que se puede tener una misma imagen en un espejo en el lado palestino".

Lo cierto es que esa imagen del espejo palestino muestra las dificultades intrínsecas para que se cumpla el deseo de Shalit.