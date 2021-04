El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado dispuesto a discutir sobre aligerar la "estructura política de la Administración", ayuntamientos, parlamentos autonómicos y "eventualmente diputados y senadores", pero ha replicado al PP que lo primero debería ser la reforma de las diputaciones provinciales, que le parecen las estructuras "más prescindibles".

Rubalcaba se ha expresado así en respuesta al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González-Pons, que ha propuesto una reducción de 50 diputados.

En este punto, ha advertido de que una reducción del número de diputados puede generar problemas de proporcionalidad "que conviene medir", porque de algún sitio hay que quitar esos diputados y hay provincias muy pequeñas que ya eligen muy pocos. Para Rubalcaba, lo que sucede es que el PP no quiere hablar de las diputaciones provinciales, que "duplican" a las comunidades autónomas, porque son "mil cargos políticos".

Sobre ETA vuelve a reclamar prudencia

Rubalcaba ha respondido con un "ya veremos" a una pregunta sobre hasta dónde puede ser generoso el Estado de derecho si se acaba el terrorismo.

"¿Ha acabado ETA? No. Todavía no han dicho que dejaban la violencia para siempre. Hasta que no lo digan vamos a lo nuestro, que es que lo digan, y luego ya veremos", ha concluido.

Rubalcaba, además ha alertado contra la retórica de "vencedores y vencidos" en la lucha contra ETA tras la que, a su juicio, hay intereses políticos "poco recomendables" y "no se dan cuenta de que el que gana es el Estado de derecho".

"¡Claro que hay vencedores y vencidos! ¿A quién se le ocurre plantear otra cosa?", ha señalado, y ha hecho hincapié en que "cuando se gana en algo que todos hemos sufrido y combatido lo mejor es celebrarlo todos juntos".

El candidato socialista ha insistido en que "estamos dando los últimos pasos en la lucha contra el terrorismo" y ha abogado por "no torcernos, mantener la firmeza y la unidad" porque así "esto se acabará más pronto que tarde".

"Es parte de este asunto: que si comunican, que si no comunican, que hagan lo que quieran, pero tienen que tener claro que lo tienen que dejar ya del todo, que lo tienen que hacer, que están solos. Cuándo lo hagan es cosa suya", ha continuado, en alusión a los rumores sobre un inminente comunicado de ETA.

Rubalcaba ha hecho hincapié en que la obligación de los demócratas es mantener la política antiterrorista con firmeza y unidad y "aguantar porque esto se va a acabar".

"Sí estamos muy cerca, muy cerca. Vamos a aguantar un poquitito, vamos a disfrutarlo juntos", ha afirmado.