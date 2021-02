El iPhone, teléfonos para todo el mundo No contentos con poner patas arriba el mercado de los reproductores musicales, Jobs y compañía volvieron a la carga en junio de 2007 con el iPhone. Gracias a la experiencia adquirida con los iPod, el iPhone, que tampoco era ni con mucho el primer teléfono inteligente en salir al mercado, volvió a convertirse en un éxito arrollador de ventas, a pesar de las críticas iniciales por parte de algunas personas que criticaban aspectos como su falta de teclado, que no se pudiera cambiar la batería, o que no tuviera una ranura para tarjetas de memoria. De nuevo se demostró que las características del hardware eran bastante irrelevantes para los usuarios, que lo que importaba una vez era que por fin tenían en sus manos un teléfono capaz de hacer muchas cosas que era posible usar sin tener que tener un master en ingeniería. Millones de teléfonos vendidos después, viejos jugadores como Nokia, Motorola, o RIM, el fabricante de las Blackberry, las están pasando canutas, mientras que da la impresión de que si Apple no vende más iPhones es porque simplemente no es capaz de fabricarlos más rápido.