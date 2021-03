La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión del juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de archivar de forma provisional la causa respecto al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas al estimar que los indicios obrantes en la causa son "múltiples y contundentes".

En el recurso, las fiscales del caso discrepan de los argumentos expuestos por el juez, ya que consideran que "los indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, contra la Administración Pública y de blanqueo de capitales son múltiples y contundentes".

El recurso de la Fiscalía señala que la decisión del instructor del caso en el TSJM, que el pasado día 1 notificó el sobreseimiento de la causa contra Bárcenas, es una decisión prematura e "improcedente", argumento que también utilizó el martes para recurrir el archivo del caso respecto al exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote.

También discrepa de que, como consideró el juez, las siglas "L" o "LB" que aparecen en los documentos intervenidos a la trama de corrupción no se refieran a Luis Bárcenas y, por el contrario, considera que las investigaciones han confirmado los indicios de que dichas iniciales eran las del extesorero del PP .

Además, asegura que se le imputa la percepción de dádivas procedentes de Francisco Correa por "importe de 459.565 euros en el año 2002 y de 515.350 euros en el 2003". "Cantidades que no habrían sido declaradas en las correspondientes declaraciones tributarias", recalca la Fiscalía en alusión al delito contra la Hacienda Pública del que se le acusa.

Según Anticorrupción, no se ha producido ninguna circunstancia excepcional para archivar la causa antes de finalizar la instrucción y quedan pendientes diligencias relativas a Bárcenas, entre ellas el informe de la Agencia Tributaria sobre el delito contra la Hacienda Pública por el que estaba imputado y la comisión rogatoria que investigaba la posible existencia de una cuenta bancaria del exsenador en Suiza.

No hay razones para el archivo

Asimismo, recalca que "no puede obviarse el dato expuesto por la UDEF" referido a "la constancia de una salida de Luis Bárcenas Gutiérrez el 22 de marzo de 2002 del aeropuerto de Barajas con destino Suiza , coincidente en gran medida con el viaje facturado por Touralp".

Así, explica que ese crédito no se destinó finalmente a la compra de los cuadros , pero sí a obtener un título que le permitiera justificar tan importante ingreso en efectivo en una cuenta en el extranjero, que a su vez le permitió participar en la compra de un terreno junto con Francisco Correa y su sociedad británica, Rustfield Trading, aportando la mitad de las participaciones (150.000 euros).

Delito de cohecho

En su auto, el magistrado instructor esgrimía que no ha quedado acreditado durante la instrucción que la anotación de 'Luis el Cabrón' que aparecía en los apuntes de la trama corrupta haga referencia a Bárcenas.

En concreto, el apunte Correa indicaba que este citado 'Luis' había percibido 72.000 euros y el juez apunta que cuando se produjo dicha anotación hacía más de tres años que no existía relación entre Bárcenas y Correa y sus empresas, "por lo que no tiene sentido" que el ex senador perciba 72.000 euros.

Recalcaba, además, que no cabe delito de cohecho, al no haberse acreditado que Bárcenas realizara "acción o actuación alguna que supusiera otra prebenda pública a Correa o empresas".

El recurso de apelación remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM concluye que la "titularidad de una cuenta en Suiza" de Luis Bárcenas, que todavía investiga una de las comisiones rogatorias emitidas por Pedreira, "dotaría de mayor sentido a todas las operaciones descritas.