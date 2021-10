El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha archivado la causa contra el extesorero del PP y exsenador, Luis Bárcenas, y el exconcejal del PP de Estepona, Ricardo Galeote, según ha informado Radio Nacional de España (RNE).

Con respecto a Bárcenas, el juez considera que no existen pruebas de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales por los que estaba imputado y en relación a Galeote, considera que "los supuestos indicios obrantes en la causa no han alcanzado solidez o contundencia incriminatoria contra" él, por lo que se sobresee el delito de cohecho por el que estaba imputado.

En un auto fechado el pasado 29 de julio, Pedreira acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones relacionadas con Bárcenas, estimando así la petición de la defensa de archivar el caso, según informa Efe.

El juez señala en el auto, contra el que cabe recurso, que Bárcenas, en las fechas objeto de investigación, "no era desde luego funcionario público y revistió la condición de autoridad sólo desde que fue elegido senador en el año 2004".

Además, considera que, al no ser Bárcenas cargo público, "sería irrelevante que se le hubiese invitado a dichos viajes".

Para el juez, "no existe prueba de que tales pagos hayan sido abonados por el propio Grupo Correa " y tampoco cabe hablar de delito de cohecho al no haberse acreditado que Luis Bárcenas realizara "acción o actuación alguna que supusiera la adjudicación irregular de obras o de cualquier otra prebenda pública a Francisco Correa o sus empresas".

Añade también que no se ha acreditado que la anotación 'Luis el cabrón', que aparecía en la documentación incautada a la trama supuestamente dirigida por Francisco Correa, se refiera al exsenador del PP.

No se demuestra que 'Luis el cabrón' sea Bárcenas

Las relaciones entre Correa y Bárcenas eran malas

El magistrado resalta que las relaciones entre Correa y Bárcenas eran malas, y que el exsenador advirtió de la conducta irregular del cabecilla de la trama y la conveniencia de apartarle a él y a sus empresas de las relaciones con la dirección del PP.

"El que transmite la necesidad de negarse a Correa es Luis Bárcenas. El que organiza el malentendido de haber abonado mil millones a Bárcenas es el propio Correa, aunque luego lo negase ante el instructor", resalta Pedreira, que como evidencia de las malas relaciones entre ambos cita también el despido por parte de Correa del hermano del exsenador de la agencia de viajes.

Respecto al delito fiscal, Pedreira indica que todas las operaciones investigadas por la Agencia Tributaria fueron realizadas en 2002 y 2003 por la esposa del exsenador, Rosalía Iglesias, que ya no está imputada en la causa, y explica que no se puede dirigir el procedimiento penal contra Bárcenas por unos hechos atribuidos a quien ya no es parte en el proceso.

Tampoco ve pruebas de blanqueo de capitales en la petición de un préstamo bancario de 330.000 euros destinado a la compra de obras del pintor Juan Van der Hammen, ya que las diligencias practicadas y diversos testigos han corroborado la versión del exsenador de que los cuadros fueron adquiridos por el también extesorero del PP Rosendo Naseiro sin necesidad del dinero de Bárcenas.