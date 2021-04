A Alemania no le gusta el 'Me gusta' de Facebook

El Centro Independiente para la Protección de la Privacidad de Alemania (ULD) ha hecho un llamamiento para que se elimine el botón 'Me gusta' de Facebook de las páginas web del estado alemán de Schleswig-Holstein porque "viola las leyes alemanas y de la Unión Europea sobre protección de datos".

El comisario de protección de datos del estado, Thilo Weichert, ha emitido un comunicado en el que asegura que "tras un exhaustivo análisis técnico y jurídico" han descubierto que "el uso de este popular botón implica la transferencia de datos a los servidores de Facebook en Estados Unidos".

“Si el botón no se desactiva, posiblemente se expondrán a una multa“

Según Weichert, cualquier usuario que haya entrado en Facebook o haya utilizado uno de sus plug-in "tiene que asumir que es seguido por la empresa durante dos años", lo que viola las normas de protección de datos europeas.

Así, el ULD espera que todos los operadores de páginas web del estado "desactiven estos servicios antes de que concluya el mes de septiembre" o posibilemente se expondrán a una multa que puede alcanzar los 50.000 euros.

Facebook niega las acusaciones

Según recoge la CNN, Facebook ha negado rotundamente las afirmaciones de Weichert. "Rechazamos completamente cualquier valoración que asegure que Facebook no es compatible con las normas de protección de datos de la UE", explica Andrew Noyes, portavoz de la red social.

El botón 'Me gusta', señala Noyes, "ha alcanzado tanta popularidad en Facebook porque los usuarios tienen todo el control sobre los contenidos que quieren compartir con sus amigos". Y durante más de un año, añade, "ha elevado el valor de empresas y particulares todos los días".

El portavoz de la compañía estadounidense ha asegurado que Facebook va a revisar el material recogido por el centro alemán "tanto en nombre de la empresa como en el de los internautas alemanes".

“El botón es tan popular porque los usuarios tienen el control sobre lo que comparten“

El popular botón 'Me gusta' -que permite compartir enlaces con los amigos de la red social- se hizo público la pasada primavera en el F8, la conferencia de desarrolladores de Facebook, y prácticamente todas las páginas web del planeta lo llevan incorporado en su interfaz, como RTVE.es, pionera en implantar en España las herramientas sociales de Facebook.

Según Associated Press, un portavoz de la compañía habría reconocido que se puede ver "información como la dirección IP" de los usuarios que hacen clic en el botón 'Me gusta', pero que esa información se elimina en 90 días, el estándar de la norma para la industria.

En su declaración, Weichert insta a los internautas a que no creen cuentas en Facebook y que "no hagan clic en los plug-in sociales como el botón 'Me gusta'".

Las estrictas políticas de privacidad de datos de Alemania ha provocado repetidas disputas con la popular red social y otros gigantes de internet en los últimos años, como Google.