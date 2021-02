La aviación israelí ha continuado durante la madrugada los bombardeos sobre Gaza y ha matado a un adolescente, según fuentes sanitarias palestinas. Durante la jornada del jueves, ya habían perecido seis palestinos en la inmediata respuesta a los ataques en la frontera israelí con Egipto.

En los bombardeos de esta noche, contra al menos siete objetivos en distintas zonas de la franja, se han registrado 17 heridos de diversa consideración además del fallecido, cuya edad no han precisado las fuentes citadas por France Presse. Entre los heridos, varios eran menores, según las fotografías difundidas por las agencias internacionales.

Las fuerzas armadas israelíes no han confirmado estos ataques y todavía no están claros los blancos de los mismos, entre los que la agencia cita dos bases de entrenamiento de las Brigadas Ezzedine Al Qassam (brazo armado de Hamás), pero también viviendas y otras instalaciones en principio no militares.