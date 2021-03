Las bolsas europeas vivieron este miércoles su enésima jornada de caos, causada en esta ocasión por los rumores que apuntaban a Francia y su sector financiero. En concreto, el temor era triple: a que Francia tuviera problemas para reducir su déficit; a que fuera rebajada su calificación crediticia (que se le retirara la AAA como a Estados Unidos); y a que el segundo de sus bancos, Société Générale, estuviera al borde del desastre por su exposición a la deuda griega.

Este último, al parecer, fue lanzado el pasado domingo día 7 de agosto por el Daily Mail. Según publica el diario Le Monde, el tabloide británico Daily Mail aseguró entonces en un artículo que la Société Générale estaba "potencialmente al borde del desastre". El rumor se fue extendiendo hasta estallar este miércoles, cuando el banco cerró con una bajada del 14,74% en la Bolsa de París, si bien llegó a perder el 22,5%.

Poco después el propio periódico británico desmentía la información, que ya ha retirado de su version online. "Ahora aceptamos que lo publicado no era cierto y pedimos disculpas sin reservas a Société Générale por cualquier molestia ocasionada", señala en una nota.

Société Générale, el segundo banco de Francia y uno de los más importantes de Europa, ha pedido ya a la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) que investigue el origen de los rumores. Un portavoz de la AMF ha señalado a Efe que se va a acrecentar su labor de vigilancia, "en particular, a los valores financieros a causa de lo que sucedió ayer".

Además, el presidente de la entidad, Frédéric Oudéa, quien ha calificado los rumores como "completamente fantasiososos", ha tenido que enviar un mensaje tranquilizador a los mercados. "Una economía sólida necesita bancos sólidos y los bancos franceses lo son", aseguró Oudéa a la radio RTL en declaraciones recogidas por Efe.

Los títulos del banco también se vieron afectados por unas declaraciones del ministro griego de Economía, Evangelos Vénizelos, que señaló que su país está renegociando el pago de la deuda hasta 2024 y no sólo hasta 2020 como se recoge en el segundo plan de salvamento heleno, según Efe. Oudéa afirmó que, en cualquier caso, esa renegociación no afecta a Société Générale porque no tiene "títulos griegos cuya madurez sea superior a 2020".