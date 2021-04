Las pruebas que permiten conocer el sexo del bebé a las siete semanas de embarazo son fiables, según un estudio pubicado por científicos estadounidenses.

La investigación se ha basado en los análisis de 57 estudios previos publicados en varias revistas médicas, algunos de ellos de carácter puramente académico.

Los investigadores han concluido que las pruebas basadas en muestras de sangre de la madre son más fiables que los test de orina, con una confianza que varía entre un 95% y un 99%.

Estos análisis buscan en la sangre de la madre los cromosomas Y, que solo están presentes en los hombres. Si estos cromosomas se encuentran en la sangre de la madre, el feto es varón, si no se encuentran, es mujer.

No obstante puede existir la posibilidad de que en la prueba no se haya encontrado material genético del feto, tal como aseguran los investigadores en su artículo publicado en Journal of American Medicinal Association.

Importantes para diagnosticar enfermedades en el feto La importancia de conocer el sexo del feto va más allá de la simple curiosidad, ya que puede ayudar a diagnosticar algunas enfermedades ligadas al género, como la hemofília. Otras pruebas diagnósticas prenatales de trastornos genéticos en las primeras semanas del embarazo son invasivas y peligrosas para los bebés. Entre estas técnicas se encuentra la amniocentesis, que consiste en tomar una muestra del líquido amniótico que rodea al feto y que puede entrañar riesgos para el bebé. Por ello, estas pruebas se perfilan como un método más seguro y de fiabilidad comprobada para realizar estos diagnósticos. Cuando no existe la urgencia de conocer si el bebé sufrirá alguna enfermedad genética se recurre a las ecografías para saber el sexo. En ese caso el género se puede averiguar en una de las ecografías periódicas que el ginecólogo realiza a la mujer, que se producen en las semanas 12, 20 y 36 de embarazo.