Cómo iniciarse en Google+ sin morir en el intento

La nueva red social Google+ ha captado la atención de los expertos desde el primer día en que entró en funcionamiento.

Ahora mismo ha pasado por la fase inicial de adaptación y quienes llevan ya tiempo allí aseguran que es no sólo es más fácil de utilizar que Facebook sino también más completa en algunos aspectos.

Es un servicio que está ganando popularidad a pasos agigantados y con el que Google tiene intención de afianzarse, no sólo una moda pasajera: 20 millones de usuarios registrados en unas pocas semanas son una buena muestra de ello.

Por esta razón muchos usuarios están dándose de alta y configurando su cuenta y añadiendo a los amigos de sus otras redes sociales, que comparativamente se ven ahora incluso un poco desfasadas y obsoletas.

En lo básico, Google+ es como otros servicios similares: sirve para compartir fotos, mensajes de texto, enlaces o vídeos: una forma de compartir la vida digital del usuario con los conocidos.

Pero algunas de las características de Google+, como los círculos de amigos o el chat multipersona son caballo ganador, y puede decantar a muchos a trasladarse de una red a otra.

Lo que sigue es una serie de consejos para iniciarse sin traumas en la nueva red social y disfrutarla, algo que por suerte no requiere de grandes conocimientos ni de inversión en tiempo.

Darse de alta e invitaciones

Para darse de alta y registrarse en Google+ hace falta tener una cuenta de Google gratuita; la de cualquiera de los servicios tradicionales de la compañía puede valer: la del propio buscador o las de Picasa, Blogger, GMail, Google Reader, Google Docs, etcétera.

Google está aprovechando para obtener más y mejores datos sobre el perfil de sus usuarios, y también para mejorar la seguridad: en algunos casos para activar Google+ hay actualizar el perfil incluyendo un número de teléfono móvil (también sirve un número fijo) que se utiliza para identificar cuentas válidas.

“Para entrar en Google+ se necesita una invitación“

Durante un tiempo servicios novedosos como Google+ y similares requieren de una invitación por parte de alguien que ya esté dado de alta en el servicio.

Es difícil a estas alturas no conocer a algún amigo 'manitas' que lo prueba todo y no esté ya en Google+, pero quienes todavía no tengan a nadie pueden apuntarse a una lista de espera o probar suerte preguntando en algún foro, blog o grupo de chat a quienes sí que lo hayan probado.

Para enviar invitaciones a otros usuarios basta con conocer su correo electrónico; se utiliza la opción Invitar a contactos a probar Google+ que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.