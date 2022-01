Hace un año, los visitantes a la feria E3 veían cómo Sony y Microsoft asaltaban el trono de Nintendo y su Wii con nuevas propuestas de juego, Move para PlayStation 3 y Kinect para Xbox 360. Un año después, vuelven a esta feria de videojuegos con nuevas ideas que reafirman su apuesta por los mandos y cámaras con sensores de movimientos.

La conferencia de Microsoft, la primera antes de la feria, se ha centrado principalmente en demostrar lo prometido hace ahora un año. Si muchos criticaban el enfoque familiar de Kinect en sus primeros videojuegos, lo que se ha presentado ahora para los próximos meses está más en sintonía con el jugador experimentado.

E incluso algunos momentos de la presentación parecían una competición a ver qué videojuego utilizaba Kinect de la forma más llamativa. Desde el uso del sable láser y la fuerza en Kinect Star Wars hasta la configuración del armamento a lo Minority Report en la nueva entrega del juego bélico Ghost Recon: Future Soldier. Pero las sorpresas no han acabado ahí.

El reconocimiento de voz de Kinect ahora ya no sólo sirve para darle instrucciones a la consola para reproducir música y vídeo, también se utiliza para responder a una conversación en el videojuego Mass Effect 3 o detectar el los giros de nuestra cabeza al conducir en Forza Motorsport 4.

Parece que Kinect aún tiene mucho más que ofrecer. O eso se desprende del proyecto Fun Labs presentado en Los Ángeles por su máximo responsable, Kudo Tsunoda. Se trata de una serie de minijuegos que ya pueden descargarse los usuarios de Xbox 360 y que dejan de manifiesto las infinitas posibilidades del invento.

La evolución de Move no ha sido tan grande de un año para otro. El mando con sensores de movimiento ha tenido su momento estrella cuando el jugador de la NBA, Kobe Bryant se ha subido al escenario a jugar al próximo NBA 2K12 en la presentación de Sony horas después.

Videojuegos en 3D

Los videojuegos en 3D siguen siendo una parte muy importante en la estrategia comercial de PlayStation 3. Tanto es así, que la conferencia ha comenzado con un espectacular vídeo que sólo podíamos ver si nos colocábamos las gafas para ver 3D.

A continuación le ha tocado el turno al videojuego de moda, Uncharted 3: Drake's Deception, que ha dejado muy claro que puede presumir de la mejor imagen 3D vista hasta la fecha en un videojuego.

“A los juegos de tiros en primera persona el 3D les sienta muy bien“

Después le ha tocado el turno del 3D a la tercera parte de Resistance. La invasión alienígena en esta ficticia Segunda Guerra Mundial es un buen ejemplo de que a los juegos de tiros en primera persona el 3D les sienta muy bien.

Puede que aún sean muchos los jugadores que no ven muy claro eso de jugar con unas gafas especiales. Sony está dispuesta a facilitarle esa tarea con el lanzamiento del PlayStation 3D Display, un televisor de 24 pulgadas que incluye Resistance 3 y un par de gafas activas, que permiten ver dos imágenes 3D diferentes de un videojuego al mismo tiempo y en el mismo televisor dependiendo de la posición del jugador. Algo perfecto para partidas multijugador.

Y si eso no es suficiente para pasarse al 3D, el presidente de Sony Computer Entertainment de América, Jack Tretton, ha anunciado más de un centenar de videojuegos en 3D para 2011 en PlayStation 3, a los que hay que añadir las reediciones remasterizadas en 3D de grandes títulos como las dos entregas de God of War publicadas para PSP o los clásicos de PlayStation 2, Ico y Shadow of the Colossus.

El mensaje está claro, la imagen 3D sigue siendo una de las prioridades principales del gigante japonés de la electrónica.