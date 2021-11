Miles de personas, simpatizantes del Movimiento 15M y miembros de la acampada en Sol, han desbordado este viernes la Puerta del Sol, epicentro de las protestas que comenzaron hace cinco días con una manifestación por las calles de Madrid, desafiando la prohibición de concentraciones en la Junta Electoral Central de manifestarse en el día de reflexión, que también se han llevado a cabo en muchas otras ciudades de España.

En Madrid, aunque en un primer momento la empresa Lynce efectuó un recuento de 19.000 personas, posteriormente ha revisado esa cifra y ha elevado hasta 25.000 los asistentes. Uno de los protavoces de la acampada ha cifrado en declaraciones a RTVE.es entre 50.000 y 60.000 los asitentes en el momento de mayor afluencia, mientras que la policía difundió un cálculo de 16.000 personas.

En cualquier caso, la protesta se ha ido incrementando día a día y este viernes ha colapsado el 'kilómetro cero' hasta el punto de que, "por seguridad", la organización ha pedido a los manifestaciones que se concentraran también en otras plazas cercanas como las de Jacinto Benavente, Ópera y Callao.

Pocos minutos después del inicio de la concentración de las 20.00, una voz anunciaba por megafonía que a partir de las 22.00 "la Policía se acercará a informar de la ilegalidad de la protesta y procederán a aplicar sanciones administrativas a los responsables de la acampada".

"No hay nadie responsable. Todos somos responsables. Que nadie se acerque ni hable con la Policía. Que nadie firme nada. Los de la Comisión de Legal se ocuparán de todo", han advertido a los presentes desde la organización. "¡Hoy no nos vamos y mañana nos vemos!", han celebrado.

Poco después, fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a Efe que la Policía informará esta noche a los asistentes a todas las concentraciones que se están celebrando en España de que éstas no cuentan con autorización administrativa, pero no las disolverá porque la ley no ampara esa medida.

Desafío a la Junta Electoral Central El movimiento ha conjurado las prohibiciones con la mayor concentración de asistentes desde que se iniciaron las movilizaciones, que, además, continuarán en la jornada de reflexión. "¡Hoy no nos echan y mañana nos vemos!", coreaba la Puerta del Sol. En la concentración se ha celebrado esta medianoche un "grito mudo" como primer acto programado para la jornada de reflexión. Con ese grito también han desafiado la prohibición de la Junta Electoral Central, que el jueves por la noche prohibía cualquier concentración o manifestación durante el fin de semana. Desde la misma comisión confirman la convocatoria de una concentración para las 20.00 de este sábado, a pesar de la prohibición de la JEC. "La asamblea aprobó que hasta el 22 de mayo nos íbamos a quedar aquí. Y aquí estaremos", continúa Víctor. “Conocemos la ley y respetamos al máximo las instituciones“ "Conocemos la ley y respetamos al máximo las instituciones", contesta al ser preguntado por las posibles consecuencias legales de la concentración, ratificada por la asamblea "como otra forma de seguir trabajando en la reflexión colectiva". Los organizadores han incidido en que tratarán de eliminar cualquier cartel con el que no se identifique el Movimiento 15M. Desde la Comisión de Respeto se ha afirmado que se está trabajando para que las consignas no aludan a ningun partido ni se pida la abstención ni el voto para nadie.