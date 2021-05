Sortu ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional la decisión adoptada el pasado 23 de marzo por el Tribunal Supremo de prohibir la inscripción de la formación abertzale en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

El recurso de Sortu solicita al Constitucional que revoque su ilegalización al entender que la decisión del Supremo vulneró su derecho de asociación, concretado en el derecho a la creación de partidos políticos.

Ha sido presentado por el abogado de la formación, Íñigo Iruin, que ha explicado a las puertas del alto tribunal que el recurso se basa en el voto particular de los siete magistrados del Supremo que se opusieron a la decisión de la mayoría de prohibir la inscripción de Sortu y en la reciente sentencia del propio Constitucional que ha permitido a la coalición Bildu concurrir a las elecciones en el País Vasco y Navarra este domingo.

Iruin ha explicado que con el bagaje jurídico que contiene su demanda, fundamentada en las dos resoluciones anteriores, tiene una "razonable esperanza" de que el TC acogerá sus argumentos y resolverá a favor de la inscripción del nuevo partido.

En el recurso de amparo, firmado por el abogado Íñigo Iruin, la formación abertzale indica en este sentido que la decisión del Supremo "supone una 'ilegalización preventiva' que pone en riesgo al propio Estado constitucional", tal y como el Constitucional aseguró en la sentencia sobre Bildu, coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes abertzales.

"La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional", decía textualmente el TC en esa resolución, en la que además consideraba "desproporcionada" la anulación de las listas de Bildu acordada por el Supremo.

Sortu también cita la sentencia para recordar que, tras las últimas reformas legislativas -en palabras del Constitucional, "relevantes modificaciones que no pueden desconocerse ni dejar de ser tomadas en consideración"-, el Estado tiene mecanismos para actuar contra los partidos en los que se aprecie connivencia con ETA durante todo el mandato electoral.

"Estos nuevos mecanismos legales dotan al Estado de Derecho de una capacidad de respuesta de tal intensidad e inmediatez que el riesgo para el sistema democrático español se ve sensiblemente reducido respecto de la situación anterior, cuando no totalmente desaparecido", agrega el recurso en respuesta a la "seria y objetiva amenaza para la democracia española" que el TS apreció en Sortu.

El recurso también estima "inadmisible" que el Supremo "despachara" el rechazo a la violencia que recogen los estatutos de Sortu diciendo que la propia ETA "habría recomendado tal crítica o condena" y asegura que "se ha identificado de manera objetiva la intención real del rechazo a la violencia de ETA y su sinceridad", a través de los pronunciamientos emitidos por la formación.

"Nos hallamos, por tanto, en el ámbito de las sospechas y convicciones y no en certidumbres basadas en hechos y datos debidamente acreditados", dice Sortu, que vuelve a citar la sentencia del Constitucional para decir que esa sospecha no puede conducir a la prohibición de crear un nuevo partido político

Sortu agota el plazo de 30 días para recurrir

Sortu ha agotado el plazo de 30 días del que disponía para recurrir el auto del Supremo, que estimó probado el "intento de fraude" de ETA y Batasuna para volver a las instituciones "instrumentalizando" a la nueva formación abertzale, "con el fin de aprovechar los beneficios de todo tipo que proporciona a esta la legalidad vigente".

La resolución de la Sala del 61, sin embargo, contó con el voto particular discrepante de siete de los 16 magistrados del tribunal, que sostuvieron que la consideración de Sortu como una "amenaza objetiva y grave" no era argumento suficiente para prohibir su inscripción y recordaron que el Derecho español no contempla la "ilegalización preventiva".