Lorca, una localidad marcada por el sector agroalimentario

Lorca, la tercera localidad murciana por número de habitantes (92.694) vive principalmente del sector agroalimentario, pese al auge en los últimos años del sector servicios. Una actividad económica que como el comercio y el turismo se está viendo afectada por el terremoto en Lorca que ha provocado, de momento, ocho muertos.

La superficie de Lorca es de 1.676 kilómetros cuadrados, uno de los municipios más extensos de España. Su término municipal se divide en 39 pedanías y algunas de ellas se encuentran a más de 40 km de distancia del casco urbano.

50% del porcino de Murcia

Más del 50% del porcino de la región de Murcia, uno de los motores de la actividad económica, se encuentra en Lorca. Esta localidad cuenta con 111.284 unidades ganaderas de porcino, 12.185 de bovino y 7.040 de ovino. Desde 1998 la tradicional feria de ganado se convirtió en monográfica del ganado porcino, SEPOR.

En Lorca 72.702 hectáreas se dedican a tierras de cultivo. Los cultivos predominantes son el almendro (11.155 Has.), la cebada (6.930 Has.), la lechuga (3.860 Has.) y el olivar (2.740 Has.), según datos de la Consejería de Agricultura y Agua murciana.

En el sector industrial prima la confección, seguido del sector de alimentación y bebidas, productos minerales no metálicos y producción y transformación de metales. Por su parte, el sector servicios y distribución sirve a otras localidades de la comarca de Lorca y la vecina provincia de Almería.

También queda alguna reminiscencia de la industria del curtido, textil y alfarería, que mantuvo la economía lorquina durante buena parte del siglo XX. Además una de las grandes cementeras de la zona está ubicada en la zona industrial. Hay también alguna cantera de mármol en la sierra de su término municipal cerca del pantano de Valdeinfierno.