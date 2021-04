Los dirigentes de la coalición Bildu han apuntado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de permitirles presentarse a las elecciones ha sido "el triunfo de la sociedad vasca ante la sinrazón y los intereses mezquinos de algunos". Por su parte, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, se alegra de que el TC haya "enmendado la intención de condicionar el mapa político e institucional de Euskadi".



Los oradores Pello Urizar (EA) y Oskar Matute (Alternatiba), han hablado ante los varios miles de personas que han esperado concentrados en el Arenal de Bilbao la decisión del Constitucional. Tras conocer el fallo, los congregados han estallado en gritos de júbilo e "independencia". En sus discursos Pello Urizar y Oskar Matute, han destacado que "este tremendo esfuerzo, esta dura pelea, ha valido la pena".

"Queremos, por tanto, empezar agradeciendo a la sociedad vasca su ola de solidaridad activa, su compromiso y su apoyo para que todos los partidos políticos, incluido Bildu, puedan concurrir finalmente a este ciclo electoral", han señalado.

Los representantes de EA y Alternatiba, acompañados del cabeza de lista por Guipúzcoa, Martin Garitano, también han realizado un llamamiento a llenar las urnas en las elecciones del próximo 22 de mayo de "miles de votos abertzales y de izquierdas".

El candidato de Nafarroa Bai a la presidencia del Gobierno de Navarra y coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta , ha afirmado que es "una gran noticia para la democracia" . "Es una gran noticia que entre todos tenemos que hacer que sea irreversible", ha dicho Zabaleta a los afiliados de NaBai que se habían reunido para el inicio de la campaña electoral y que han acogido la misma con aplausos. Y ha añadido que la resolución del Constitucional "marca el punto de la coherencia que NaBai siempre ha mantenido: todos los derechos para todas las personas al margen de lo que hagan o dejen de hacer unos u otros agentes". Esto a juicio de NaBai "marca una nueva etapa" y en ella ha asegurado que su coalición tendrá "más arrestos aún para reclamar en primer lugar que la paz sea definitiva desde la unilateralidad en el cese de la violencia por parte de ETA y que el Estado dé todos los pasos que tiene que dar para la consolidación de la normalización política". En este sentido, Patxi Zabaleta ha apuntado que "sin duda ninguna hay que seguir exigiendo los pasos que aún quedan" pero la presencia de Bildu en las elecciones de este 22 de mayo "es una gran noticia" porque "ya no va a haber más ciudadanos ilegales ni ciudadanos contaminados , una verdadera aberración democrática que queda fuera para siempre". Pero además, ha precisado, "no debería haber más presos por sólo causas políticas , y esa aberración sigue existiendo, y no debería haber más ninguna posibilidad de que bajo ningún pretexto ni bajo ninguna condición se haga uso de la violencia, la amenaza o la coacción para fines políticos". "Es el momento de hacer la paz en la sociedad", un objetivo, ha dicho, que desde NaBai se va a "impulsar" para lograr "una paz con todas y con todos, una Navarra de todas y de todos".

La presidenta de la AVT pide la dimisión de Zapatero

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha criticado duramente la decisión del Tribunal Constitucional de permitir a Bildu concurrir a las elecciones y ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En varios mensajes desde su cuenta en Twitter, antes incluso de que se confirmara el fallo del Constitucional, Pedraza ha expresado su enfado por la decisión del Tribunal. Así, ha señalado que espera que a Zapatero y al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "les quede mañana un poco de vergüenza para dimitir".

A Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional, se ha dirigido para decir que "seguro que duerme bien, porque no le han matado a nadie de su familia. Porque si fuera así, no podría".



La presidenta de la AVT ha apuntado que espera y exige, como víctima, que el PP "rompa todos los pactos" que tiene con los socialistas o si no, "serán cómplices". También ha lamentado que al mismo tiempo los políticos hayan iniciado la campaña "para asegurarse el sillón". "Y mucho mejor para todos no hablar de terrorismo", ha añadido.



La cuenta oficial de la AVT en Twitter también se ha apresurado a comentar la decisión del tribunal, al señalar que muchos ciudadanos se manifestaron hace un mes para pedir "un 22- M sin ETA". "No nos han escuchado. Más que nunca, necesitamos el apoyo de todos", ha concluido la asociación en su comentario en la red.