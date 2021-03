La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se ha mostrado este martes reacia a adoptar cambios en el Tratado de Schengen por el aumento de los flujos migratorios que han provocado las revueltas árabes, y ha recordado que este espacio de libre circulación ha funcionado "muy bien" hasta el momento.



En declaraciones a los periodistas en el Senado, Jiménez ha aludido así a la propuesta del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, de hacer modificaciones a este tratado, que regula la libre circulación de personas en Europa, para afrontar crisis como la que vive Italia con la llegada masiva de indocumentados del norte de África.



La titular de Asuntos Exteriores ha señalado que "el Gobierno no es partidario de tomar decisiones en función de cómo evolucionan acontecimientos que pueden tener un carácter coyuntural y temporal".

El Gobierno no está a favor de "entrar en modificaciones"

Ha insistido en que hasta ahora el espacio Schengen ha funcionado "muy bien, con la coordinación de todos los países" y ha recordado que cualquier iniciativa encaminada a ordenar los flujos migratorios en la UE se estudiará en los órganos competentes.



Mientras, ha reiterado, el Gobierno no está a favor de buscar vías alternativas o de "entrar en modificaciones" de algo que hasta la fecha ha funcionado con "garantías".



Tras recordar que no hay todavía ninguna propuesta formal al respecto, ni se ha discutido en ningún órgano comunitario, Jiménez ha apuntado que España expondrá su postura cuando se reúnan al efecto los ministros de Justicia e Interior, encargados de esta cuestión.



La ministra ha insistido en que Europa cuenta con "mecanismos para ordenar los flujos migratorios, y para coordinar sus decisiones", y ha añadido que el Gobierno no quiere que se dé "marcha atrás en conquistas y avances en el seno de la UE".