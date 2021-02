Representantes de la Unión Europea (UE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE) se han reunido este miércoles en Atenas con el ministro de Finanzas, Yorgos Papaconstantínu, para evaluar los avances del programa de austeridad de Grecia. Lo han hecho en medio de los crecientes rumores sobre una posible reestructuración de la deuda de ese país, algo que es "inevitable" para algunos países de la zona euro, según la agencia Reuters.

Antes de la reunión, celebrada en el Ministerio de Finanzas griego, Papaconstantínu ha sido tajante al decir que "no hay ninguna posibilidad de que Grecia decida reestructurar su deuda". Esta es la postura oficial que expresan en público tanto del Ejecutivo de Atenas como el Banco Central Europeo. E incluso líderes como la canciller alemana, Angela Merkel.

Pero en privado, algunos funcionarios de primer nivel han reconocido por primera vez lo que los economistas han estado diciendo durante meses: que Grecia tendrá que reestructurar su deuda de alguna forma y que esto tendrá que suceder pronto, probablemente en 2012.

Según la agencia de noticias Reuters, uno de estos funcionarios europeos (que ha pedido guardar el anonimato) ha subrayado, incluso, que no hay alternativa creíble a la reestructuración, pero que el debate sobre este aspecto no podrá comenzar hasta que el Ejecutivo heleno no lo reconozca.