La Universidad de California psicoanaliza a Almodóvar

"Si repasas sus películas puedes encontrar todas las perversiones conocidas". Esto es lo que ha llevado al Nuevo Centro para el Psicoanálisis de la emblemática Universidad de California (UCLA) a organizar un simposio titulado "Mirrors of the heart: The films of Pedro Almodovar" ("Espejos del corazón: Las películas de Pedro Almodóvar") y que versará sobre la farsa, las relaciones humanas y el psicoanálisis.

Según informa The Hollywood Reporter, el simposio se celebrará el próximo 16 de abril y estará abierto a los psiquiatras y al público en general. Una semana antes se celebrará una noche de cine con películas del director manchego seguidas de charlas con psicoanalistas.

"Vouyerismo, chantaje, fantasías inconscientes, relaciones tempranas que persisten en la mente del adulto... sus películas realmente capturan eso", afirma la doctora Sandra E. Fester, especializada en estados límites, narcisismo y estados psicóticos que ya escribió sobre la regresión basándose en El curioso caso de Benjamin Button y que ahora usará Los abrazos rotos para ilustrar los obsesivos triángulos amorosos y las venganzas por celos.

"Se mete en procesos primarios: cruce de límites, los celos, la ira, posesividad, venganza. Son como las comedias de los Hermanos Marx llevadas a lo salvaje", afirma por su parte el doctor Peter Wolson.