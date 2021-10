La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha evitado pronunciarse este martes sobre si se presentaría a un proceso de primarias para ser la candidata del PSOE en las elecciones generales y ha recordado las palabras de Felipe González para afirmar que "una cosa es desearlo y otra que los militantes lo quieran".



En su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, y a preguntas de los periodistas, ha manifestado su respeto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha asegurado que si decide optar a la tercera reelección ella "sin duda" votaría por él".



"No seré yo quien altere el respeto que Rodríguez Zapatero merece", ha subrayado la ministra de Defensa.

"Obviamente" España está lista para una presidenta catalana

Preguntada por si España está preparada para una presidenta catalana, ha afirmado que es una "obviedad", al igual que lo es que está para una mujer al frente del Ejecutivo.



Ha recordado que cuando en su momento dijo que España estaba preparada para una mujer presidenta, aquello fue un "notición", lo que consideró sorprendente porque la noticia hubiera sido que afirmara que no lo está.



Chacón ha reconocido que su partido está "tensionado" pero no por quién será el candidato, sino ante el proceso electoral en ciernes y ha insistido en que hay que respetar la decisión que tome Rodríguez Zapatero sobre su futuro y el momento en que lo anuncie.



Por último, Chacón se ha referido al proceso de primarias celebrado el pasado fin de semana en Barcelona para elegir al candidato del PSC a la Alcaldía y ha indicado que el partido está en una "profunda reflexión".



Ha agregado que en el PSC serían unos "insensatos" si no hubiera una reflexión sobre lo ocurrido y, tras resaltar que las primarias son una fábrica de crear legitimidades y entusiasmo de los militantes, ha dicho que Jordi Hereu es hoy un candidato "mas legítimo y fuerte" que hace un mes.