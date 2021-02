El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, considera "suficientes" ocho años para estar en la "presidencia de un Gobierno" y Rodríguez Zapatero "llevará ocho años en 2012".



Así ha respondido Barreda en una entrevista en la Cope a la pregunta de si considera que sería bueno para España y para el Partido Socialista que Rodríguez Zapatero se presentara a las próximas elecciones generales.



"En Castilla-La Mancha -y es una manera de contestar, pero, muy clara- impulsé una ley que limita los mandatos a ocho años y me parece que es absolutamente suficiente estar ocho años en la presidencia de un gobierno, tiempo de sobra para desarrollar todo un programa y cumplir con las obligaciones inherentes al cargo", ha dicho Barreda.



Y "cuando llegue el 2012, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero llevará ocho años", ha puntualizado.

No culpará a nadie de una posible derrota en mayo

No obstante, Barreda ha asegurado que en el caso de que sufra una derrota en las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo no va "a responsabilizar a nadie del resultado", ya que según ha reconocido, quien se presenta a los comicios es él y "no el presidente del Gobierno".



No es la primera vez que José María Barreda da su opinión sobre determinados temas polémicos distanciándose de la línea seguida por su partido. En concreto, se ha pronunciado varias veces en los últimos meses sobre la 'cuestión sucesoria' del PSOE.



Días antes del último cambio de Gobierno de Zapatero, Barreda habló abiertamente de las negativas expectativas electorales del PSOE y pidió un cambio de rumbo de los socialistas que incluía que Zapatero informara de sus intenciones de cara a 2012. En aquel momento ya adelantó que "ocho años son suficientes".



Inmediatamente el presidente manchego fue reprendido por compañeros del partido y miembros del Gobierno, como la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Barreda rectificó días después y afirmó que estaba "en el mismo barco [que Zapatero] y dispuesto a remar como el primero".