“Lo pedí y me lo compraron”. El regalo parece la opción más habitual para conseguir el primer móvil.

Los menores suelen pedirlo en ocasiones especiales como las navidades, el cumpleaños o la primera comunión, como ha constatado el estudio 'Menores y Redes Sociales', que sitúa la edad de inicio en la telefonía móvil entre los 10 y los 13 años.

Un 66,7% de los jóvenes españoles de entre 10 y 15 años tiene un teléfono móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la excusa de la vigilancia paterna muchas familias deciden que es hora de que el niño tenga ya un móvil. Es lo que los especialistas lo llaman la “correa digital”, una manera de seguir teniendo control sobre los niños y adolescentes, que a la vez permite a los menores sentirse un poco más independientes.

Pero no hay que perder de vista que hoy el móvil no es sólo un teléfono, es mucho más y los menores lo saben.

No se trata sólo de estar siempre localizables, sino de tener acceso a una "plataforma multimedia", que también hace fotos y graba vídeos, reproduce música, permite mandar mensajes, jugar o chatear.

Rápidamente la comunicación familiar es sustituida por la comunicación social y el móvil pasa a ser un rasgo más de la personalidad del menor, les hace formar parte de un grupo que está “always on”, siempre conectado a internet.

" Tener un móvil es una cuestión de necesidades y no de edades ", explica Guillermo Cánovas, presidente de la organización Protégeles , que aconseja buscar terminales adaptados para cada edad.

Los expertos recomiendan dilatar al máximo la edad de posesión del móvil , no antes de los 12, y establecer normas referentes a espacio, tiempo y usos del teléfono. ( Ver: Consejos para padres e hijos )

"Han aparecido nuevos retos que están ahí, son una realidad y ocupan mucho tiempo de la vida de los hijos, pero no se trata de demonizar las nuevas tecnologías, sino de aprovechar las grandes ventajas que nos ofrecen también a los padres”, apunta el Defensor del Menor.

¡En el colegio no!

Otro apartado importante es la salud, al que hacen referencia, aunque con letra pequeña, la mayoría de las operadoras.

Los niños pueden ser más vulnerables a las radiaciones por no haber completado su desarrollo físico. Por esta razón, en 2005 Gran Bretaña y de Holanda retiraron del mercado un móvil diseñando para niños de 4 a 8 años.

También Francia, amparándose en el principio de la precaución sanitaria, anunció la posible prohibición del uso de móviles a menores de 12 años en los colegios.

En España, el móvil tambien ha sido motivo de conflicto en los centros escolares. Si un profesor pilla a un alumno usando un móvil en clase, lo que suele pasar por regla general es que se confisca el aparato y se devuelve a la salida del colegio.

"La mayoría de los alumnos no se dan cuenta de que no pueden utilizar la imagen de otra persona y colgarla en una red social, no son conscientes de que pueden estar incurriendo en un delito”, comenta a RTVE.es, José Antonio Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones de Centros Educativos Públicos (Fedadi), quien apuesta por la educación y la vigilacia dentro de las familias y en los colegios para evitar problemas.