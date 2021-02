>> La narración sigue aquí

23.30 La televisión Al Arabiya informa de que las fuerzas de Gadafi están bombardeando Zuara, una ciudad portuaria unos 60 kilómetros de la frontera tunecina, según recoge la agencia Reuters.

22.44 El Consejo Nacional de Transición trasladará su cuartel general desde Bengasi a la capital Trípoli en dos días, según declaró el portavoz militar Ahmed Bani a la cadena Al Jazeera.

21.52 "En cuanto al paradero de Gadafi están abiertas todas las posibilidades y especulaciones, desde que haya podido morir o, la más probable, que esté escondido en algún lugar dentro o fuera de Trípoli", informa Érika Reija.

21.50 Túnez cierra los pasos fronterizos de Ras Jedir y Diba con Libia y refuerza la presencia militar como "medida preventiva", después de que los rebeldes libios se hicieran con el control del primero de ellos.

21.44 Italia, Reino Unido, Francia y Canadá instan a "no bajar la guardia" en Libia. Consideran que el conflicto libio vive un momento estratégicamente favorable para su resolución y para el nacimiento de una Libia democrática y unida sin el coronel Muamar el Gadafi, pero llaman a "mantener la presión sobre el régimen".

01.26 min El representante del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio ante la ONU, Ibrahim Dabashi, ha dado por "caído" al régimen de Muamar el Gadafi y ha asegurado que los rebeldes tendrán el control total de Libia en las próximas horas. "Esperamos que Libia será completamente libre y estará en calma en las próximas 72 horas", dijo Dabashi en una reunión con la prensa en la Misión de Libia ante la ONU, donde también señaló que las fuerzas rebeldes avanzan hacia Sirte, ciudad natal de Muamar el Gadafi, que esperan que caiga en las próximas 48 horas.

21.00 "En la ciudad de Trípoli reina la inseguridad, el caos y la anarquía después de que los rebeldes tomaran el palacio presidencial de Gadafi. Aunque el paradero del líder libio sigue siendo desconocido, sus partidarios están dispuestos a luchar hasta el final", informa la enviada especial de TVE a la frontera de Libia con Túnez, Érika Reija.

20.35 El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que reconoce al Gobierno de Muamar el Gadafi como "el único" en Libia, tras admitir el aparente triunfo de la "estrategia imperialista" de promover en ese país lo que denominó una "guerra de perros".

20.14 Efe informa de que la frontera suroriental libio-tunecina permanece este martes tranquila y prosigue el tránsito de camiones con destino a Al Zawiya (oeste de Trípoli) sin que las noticias de una toma del palacio de Muamar el Gadafi desataran reacciones entre los libios que salen de su país.

20.13 El representante del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio ante la ONU, Ibrahim Dabashi, dio hoy por "caído" al régimen de Muamar el Gadafi y aseguró que los rebeldes tendrán el control total de Libia en las próximas 72 horas.

19.58 Los rebeldes libios toman el control del puerto petrolero de Ras Lanuf, mientras que los leales a Gadafi se retiran por el oeste, hacia la ciudad natal de Gadafi, Sirte.

19.42 La ONU ha anunciado hoy que el próximo viernes organizará, en Nueva York, una reunión de la Liga Árabe, la Unión Africana (UA), la Unión Europea (UE) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) para analizar la respuesta de la comunidad internacional al fin del conflicto en Libia.

19.37 El secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Yusef Amrani, ha asegurado hoy en Rabat que está convencido de que "la nueva Libia democrática y soberana retomará el lugar que le corresponde en el Mediterráneo".

19.35 El presidente italiano, Silvio Berlusconi, se reunirá en Milán con el líder de los rebeldes libios, Mahmud Jibril, el próximo jueves.

19.32 El portavoz del Pentágono, el coronel David Lapan, ha declarado hoy que en Libia hay más de 10 toneladas de gas mostaza

19.28 Trabajadores de asociaciones humanitarias en Libia han manifestado que una rápida solución del conflicto libio les ayudaría a poder llevar asistencia urgente a los residentes de Trípoli en dónde escasean las medicinas y el combustible.

19.26 Los Estados Unidos tratarán de liberar entre 1 billón y 1,5 mil millones de dólares en activos libios congelados para hacérselos llegar a los rebeldes de Libia, según ha confirmado la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Victoria Nuland.

19.10 Según fuentes rebeldes, ni el coronel Gadafi y ni ninguno de sus hijos se encuentran dentro del palacio-residencia del líder libio.

19.05 El ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, considera que el régimen de Gadafi vive "sus últimos días", pero ha advertido que esto " no significa necesariamente su fin".

18.55 El secretario general de la ONU, Libia: Ban Ki-moon, ha pedido al líder de los rebeldes libios que propicien una "reconciliación" en el país.

18.38 El enviado de Libia en la ONU ha manifestado que los rebeldes libios discutirán con la Corte Internacional Penal los cargos que permitan acusar a Muamar el Gadafi, su hijo Saif al-Islam y al jefe de inteligencia libio de criminales de guerra.

18.24 Cientos de combatientes rebeldes han saqueado el arsenal que el líder libio tenía instalado dentro de su complejo en Trípoli y se han hecho con gran cantidad de armas y municiones, según han afirmado testigos presenciales a Reuters

00.47 min Los rebeldes libios han logrado hacerse con el control del complejo de Bab al Aziziyah en la ofensiva final contra Muamar el Gadafi tras una jornada de intensos disparos y bombardeos, aunque siguen sin saber el paradero del líder libio y su familia. Unidades armadas de los rebeldes libios controlan totalmente el palacio-cuartel y residencia habitual del coronel. La entrada de los sublevados en el recinto simboliza el final del régimen.

18.18 El enviado libio en la ONU, Ibrahim Omar Dabbashi, ha dicho que espera que todo el país sea liberado en las próximas 72 horas.

18.10 El presidente estadounidense, Barack Obama, y el francés, Nicolás Sarkozy, han acordado hoy mantener el esfuerzo militar "en apoyo de las autoridades libias legítimas" hasta que el líder Muamar al Gadafi y sus fuerzas no hayan entregado las armas.

18.05 Nigeria ha hecho un llamamiento al coronel Gadafi para que abandone el poder y reconozca al Consejo Nacional de Transición libio como legítimo representante.

17.59 Según informan varias cadenas de televisión árabes, unidades armadas de los rebeldes libios controlan totalmente el palacio-cuartel de Bab El Aziziya, residencia del coronel Muamar el Gadafi.

17.57 El presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha hablado con su homólogo estadounidense, Barack Obama, y ambos están de acuerdo en queel fin del régimen de Gadafi está "inevitablemente cerca"

17.53 El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha criticado hoy con dureza a las grandes potencias por haber obviado las propuestas de la Unión Africana para solventar la crisis en Libia.

17.29 Según la televisión Al Yazira, los rebeldes libios se encuentran ya en el interior de la casa de Muamar el Gadafi, tras asaltar el complejo del líder libio en Trípoli y se escuchan disparos al aire a modo de celebración.

17.28 Los rebeldes libios acaban de confirmar que Ras Lanuf, al este del país, está ya bajo su control.

17.24 Noruega es el último país, por el momento, en reconocer al Consejo Nacional de la Transición (CNT) como legítimo representante del pueblo libio.

17.19 Según fuentes del Pentágono se ha detectado la presencia de armas químicas en Libia.

17.19 El Pentágono estadounidense confirma las manifestaciones de Catherine Ashton en relación al control de la capital de Libia, Trípoli, asegurando que ésta se encuentra, casi en su totalidad, bajo control rebelde.

16.52 "Acabo de hablar con Abdel Jalil (presidente del CNT) y me ha dicho que el 80 por ciento de Trípoli está controlado por el Consejo Nacional de la Transición", así lo ha reconocido Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea.

16.43 Austria pedirá a la ONU el desbloqueo de una parte del dinero de la familia del líder libio Muamar el Gadafi pedido por el Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia para financiar las escuelas de ese país.

16.41 La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, acaba de confirmar que el 80 por ciento de la capital de libia, Trípoli, se encuentra bajo control rebelde, según le han asegurado fuentes próximas a los opositores libios.

16.26 Intensos combates se están produciendo en el complejo fortificado de Gadafi, Bab al-Aziziya, tras irrumpir en él fuerzas rebeldes.

16.24 "Estoy sano y salvo. Me encuentro en Trípoli y no tengo intención de abandonar Libia. No se crean las informaciones falsas de las televisiones occidentales", esas han sido las declaraciones que le ha hecho Gadafi al presidente de la Federación Internacional de Ajedrez con quién ha mantenido una conversación telefónica esta tarde.

16.22 Fuerzas rebeldes rompen las puertas del complejo de Muamar el Gadafi en Trípoli.

16.13 Grecia se suma a los paises que han reconocido al Consejo Nacional de la Transición (CNT) como representante legítimo del pueblo libio.

16.11 El tráfico de internet ha vuelto a reiniciarse en Libia durante la noche del domingo al lunes pasado. Así lo ha confirmado a la agencia AFP la compañía Cedexis especializada en optimización de la red.

15.53 La OTAN ha asegurado hoy que el líder libio Muamar el Gadafi "es historia" y que la toma de Trípoli por los rebeldes "es su capítulo final", pero que la Alianza Atlántica no puede ni va a bajar la guardia.

15.51 El senador republicano estadounidense John McCain ha afirmado hoy que las revueltas en el mundo árabe son una señal de esperanza para los países que no han conocido la democracia.

15.50 El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, ha manifestado que su país está trabajando con sus socios en el Consejo de Seguridad de la ONU para eliminar la congelación de activos libios, medida ésta que fue adoptada como parte de las sanciones impuestas al régimen de Muamar el Gadafi.

15.15 La OTAN está bombardeando el complejo de Bab al Aziziya, el principal centro de poder de Gadafí en Trípoli, según informa la cadena Al Yazira.

14.59 Combatientes rebeldes avanzan en el frente este en dirección a Sirte, ciudad natal de Gadafi, según fuentes de la oposición recogidas por AFP.

14.33 Oana Lungescu, portavoz civil de la OTAN, ha afirmado en su rueda de prensa en Bruselas que "los restos del régimen libio están huyendo" y que, como ha demostrado la reciente detención de fugitivos acusados de crímenes contra la humanidad en los Balcanes, los responsables de la represión serán tarde o temprano llevados ante la Justicia.

14.29 Portavoz de la Alianza: Gadafi "no es objetivo" para la OTAN y no habría problema si abandonara Libia.

14.27 Las tropas gubernamentales en el este se retiran hacia Sirte, ciudad natal de Muamar al Gadafi.

14.24 El coronel Roland Lavoie, coronel de la OTAN, afirma que no tienen "ninguna pista" sobre el paradero de Gadafi, pero que "no importa" porque la solución "será política".

14.21 Portavoz militar de la OTAN: "Nadie puede decir exactamente cuándo se van a deponer las armas".

14.16 Saif al Islam, hijo y heredero de Gadafi, ha declarado a los periodistas extranjeros alojados en el hotel Rixos que su padre y toda su familia "se encuentran en Trípoli", según informa AFP.

14.12 Los rebeldes han tomado el control de Ras Lanuf, en el este del país, y se dirigen ya a Ben Yauad.

14.10 La OTAN confirma que tiene aviones sobre Trípoli pero no puede confirmar por el momento si han bombardeado Bab al Aziziya.

14.05 Reuters informa que los rebeldes han rodeado el complejo de Bab al Aziziya, en Trípoli.

14.04 La portavoz de la OTAN está ofreciendo una rueda de prensa. Afirma que Gadafi "es historia" pero que la Alianza continuará "protegiendo a los civiles".

13.53 Reuters informa de fuertes combates junto al hotel Rixos de Trípoli, donde se alojan los periodistas extranjeros.

13.37 Alguna información sobre el complejo presidencial de Bab Al Aziziya, en Trípoli, facilitada por Reuters:

- El complejo, de seis kilómetros cuadrados, alberga una residencia privada de Gadafi, barracones militares y otras instalaciones.

- Esetá situado al sur de Trípoli y al norte del aeropuerto internacional.

- Según el general rebelde Omar al Hariri, los barracones están conectados con una red de 30km de túneles subterráneos, algunos de los cuales conducen al mar.

- En 1986, EE.UU. bombardeó las instalaciones y mató a una hija adoptiva de Gadafi.

- Una escultura de un puño aplastando un avión recuerda ese bombardeo y ha sido usada como Gadafi como escenario en sus comparecencias televisivas.

- A comienzos de marzo, miles de libios se concentraron frente a sus puertas como "escudos humanos" ante un posible ataque de la OTAN.

- La Alianza lo ha bombardeado durante la guerra civil, pero Gadafi no ha resultado herido.

13.35 Uno de los corresponsales de Al Yazira en Trípoli afirma que aviones de la OTAN sobrevuelan el cielo de la capital.

13.26 Una columna de humo es visible en el centro de Trípoli, cerca del complejo de Bab Al Aziziya, pero de momento se desconoce su origen.

13.18 El Consejo Nacional de Transición (CNT) no trasladará su sede a Trípoli por el momento, según informa en su emisión en directo la cadena catarí Al Yazira

13.15 El vice primer ministro británico, Nick Clegg, asegura que el régimen de Gadafi está "acorralado" y que es "cuestión de horas" que toda Libia "sea libre".

12.56 Los rebeldes han tomado Ageila, en el este del país, y avanzan hacia el puerto de Ras Lanuf.

12.47 Nigeria reconoce también al CNT como legítimo representante de los libios.

12.33 Baréin reconoce a los rebeldes libios como legítimos representantes del país.

12.13 Marruecos ha reconocido al Consejo Nacional de Transición (CNT) como único representante legítimo de Libia, informó el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Taieb Fasi Fihri.

11.46 Una explosión ha causado el pánico entre los corresponsales extranjeros que se alojan en el hotel Rixos, que se encuentra cercano al complejo de Bab al Aziziya.

11.44 El ministro turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoglu, de visita en Bengasi, muestra su total apoyo a los rebeldes y pide a sus líderes que garanticen una transición pacífica a la democracia.

11.40 AFP informa de violentos combates en torno a la residencia presidencial de Bab al Aziziya, en Trípoli.

11.36 La Corte Penal Internacional afirma ahora que nunca recibió una confirmación oficial de los rebeldes de la detención de Saif al Islam Gadafi. "No hubo confirmación oficial del Consejo Nacional de Transición", ha declarado Fadi al Abdallah, funcionario de la Corte, con sede en La Haya. "Se dieron diferentes respuestas. Fue un poco ambiguo", ha añadido.

11.18 Según Al Arabiya, se escuchan explosiones cerca del complejo presidencial de Bab Al Aziziya, donde se cree que puede estar escondido Muamar al Gadafi.

11.12 Las fuerzas pro-Gadafi han lanzado tres misiles Scud sobre Misrata, según AFP, que cita fuentes de la OTAN.

10.48 La Organización Mundial de Migraciones de la ONU ha decidido anclar frente a las costas de Trípoli el barco que tenía previsto llegar este martes a la capital para evacuar a residentes extranjeros, en vista de que no puede garantizarse la seguridad para continuar con la operación.

10.30 El enviado especial de la ONU a Libia, Abdel Ilah Jatib, ha declarado que el régimen libio había solicitado su intervención antes de la ofensiva de los rebeldes sobre Trípoli que comenzó la noche del sábado,

10.17 Al Yazira habla de confusión entre los rebeldes libios sobre cómo Saif al Islam, el hijo y heredero de Gadafi, ha podido escapar tras ser detenido. Los rebeldes creen que o bien escapó, fue puesto en libertad por error o pagó a sus captores.

10.00 El ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, considera que "la victoria no es completa" todavía en Libia.

"Ya dije ayer que la victoria no es completa, el régimen está al borde del hundimiento pero todavía hay bolsas de resistencia, hay que mantener la presión. La OTAN tiene que seguir en alerta para llegar hasta el final de esta operación", ha señalado el jefe de la diplomacia francesa a la radio Europe 1.

09.47 El precio del petróleo Brent ha subido de momento un dolar, hasta los 109, a la vista de los acontecimientos en Libia y por la expectativa de una disminución en las reservas de EE.UU.

09.41 El diario británico Daily Telegraph asegura que los servicios de inteligencia británicos, el MI6, han asesorado a los rebeldes para planificar el ataque a Trípoli. También asegura que aviones británicos intensificaron sus ataques sobre la capital libia el sábado en preparación del ataque rebelde.

09.31 Irán felicita también al "pueblo musulmán libio" por los últimos acontecimientos en el país.

09.30 El ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, ha pedido a las nuevas autoridades libias que respeten los contratos petrolíferos con las compañías.

09.28 El gobierno tunecino ha declarado su" profunda satisfacción después de la "valerosa victoria de la libre voluntad del pueblo libio, que corona su combate por la libertad y la dignidad", según ha expresado en un comunicado el ministerio de Asuntos Exteriores.

09.14 La OTAN mantendrá su misión en Libia no solo hasta que caiga el líder Muamar el Gadafi, sino hasta que "cesen todos los ataques y se permita el acceso a la ayuda humanitaria", según han confirmado a EFE fuentes de la Alianza Atlántica.

09.01 La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha reconocido en declaraciones a la Cadena Ser que "aún quedan focos de resistencia" de las tropas leales al dictador Muamar el Gadafi, pero ha augurado que su derrocamiento "es cuestión de poco tiempo".

08.55 Bernardino León, enviado especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo, ha declarado en RNE queno está sorprendido por la reaparición del hijo de Gadafi, Saif al Islam, "porque todos sabemos que en estas situaciones reina la confusión. No hay que sorprenderse porque en estas últimas horas agónicas vamos a asistir a mucha incertidumbre".

León da por finalizado el régimen de Gadafi pero cree que es necesario aún "apuntalar la situación", una misión que corresponde a la OTAN o a alguna otra organización internacional.

El diplomático español asegura que lo sucedido en Libia debe convencer al gobierno de Siria "de que no tiene otra alternativa, que el pueblo sirio va a poder superar la dictadura".

La intervención completa de Bernardino León, en este audio:

06.57 min Declaraciones de Bernardino León, enviado de la UE para el Sur del Mediterráneo .

08.27 Google Maps ya ha cambiado la denominación de la Plaza Verde en su mapa de Trípoli. La localización puede ser encontrada ahora, además, bajo el nombre de Plaza de los Mártires, tal y como ha sido rebautizada por los rebeldes. El buscador permite que los usuarios modifiquen los mapas. Un usuario modificó el nombre el domingo y después los administradores del buscador aprobaron la modificación y la hicieron visible.

08.17 China pide a las autoridades libias que protejan sus inversiones petrolíferas.

08.16 Saif al Islam, preguntado sobre si su padre se encuentra bien, ha respondido: "Por supuesto".

07.30 Corea del Sur planea entregar a los rebeldes libios un millón de dólares (casi 700.000 euros) para financiar su campaña contra Gadafi, según una fuente del Ministerio de Exteriores citada por la agencia de noticias Yonhap, informa Europa Press.

06.45 El único hospital activo en Trípoli está saturado. El médico, Mohmed Harisha ha comentado a News Sky que necesitan más médicos. “Todo el mundo que venga aquí puede ayudar. Hay pacientes que llevan esperando tres días” ha segurado este médico, informa Al Jazeera.

06.41 Según el disidente libio Malik Sabri, Saif al Islam fue capturado el domingo y liberado posteriormente por infiltrados de Gadafi en la facción rebelde, informa la BBC.

06.37 Según Al Jazeera, la OTAN ha lanzado folletos en Trípoli instando a los leales de Gadafi a abandonar la lucha armada contra los rebeldes.

06.27 La conexión teléfonica viene y va según el testimonio de una chica en Dubai en contacto con su familia en Trípoli, informa la BBC.

006.10 China pide a Libia que continúe el comercio de petróleo tras el fin de la guerra. El lunes, un funcionario de la petrolera AGOCO, dijo que las empresas rusas y chinas pueden perder los contratos petroleros por no apoyar la revuelta contra Gadafi, informa Reuters.

05.10 El corresponsal de la BBC dice que no está claro quien está ganando la batalla en Trípoli. A pesar de que los rebeldes tienen el control de algunas partes de la capital, las fuerzas leales a Gadafi han reforzado sus líneas de suministro y han contraatacado.

04.05 Un vecino de Trípoli asegura que la noche ha sido bastante tranquila y que no han escuchado muchos disparos y explosiones, informa la BBC.

02.19 Según la BBC, el canal de televisión, Al-Urubah, leal al regimen ha retransmitido imágenes de Saif al-islam haciendo un breve discurso negando que había sido capturado.

02.03 El corresponsal de la BBC ha informado que el hijo de Gadafi ha estado en el hotel de los periodistas y ha asegurado que su padre está sano y salvo.

01.58 "Libia está bajo nuestro control" dice el hijo de Gadafi, Seif al-islam en declaraciones a France Presse.

01.47 El ministro ruso de exteriores dice que el régimen de Gadafi caerá pronto, lo que dice no afectará a la cooperación de Rusia con Libia.

01.40 El portavoz del Gobierno libio, Musa Ibrahim ha asegurado que Gadafi y sus hijos continúan en el país árabe para dirigir la batalla contra los rebeldes.

01.34 Seif al-Islam, hijo del coronel Muammar Gaddafi, no está detenido y se encuentra en Trípoli. Un grupo de reporteros se ha reunido con él en el complejo residencial del líder libio, informa AFP. Esta información contradice las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo que dijo haber recibido "información confidencial" sobre la detención de Seif al-islam por parte de los rebeldes.

00.31 La OTAN está bombardeando el complejo de Gadafi en Trípoli, según la cadena de televisión Al Arabiya, que cita fuentes rebeldes, informa Reuters.

00.17 La OTAN asegura que el régimen de Gadafi ha disparado este lunes tres misiles tipo Scud desde la ciudad de Sirte, leal al líder líbio, a la ciudad costera de Misrata, tomada por las fuerzas rebeldes. Los informes de la Alianza Atlántica apuntan a que los cohetes han caído probablemente al mar o la orilla sin causar víctimas ni daños.

NOTA: La hora que encabeza las actualizaciones corresponde a la España peninsular.