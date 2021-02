Ahora fumar bajo techo, fuera de casa, se ha convertido en una pesadilla para los fumadores y una misión casi imposible si se quiere combinar el cigarrillo con una comida o unas copas.

En el club de fumadores de Madrid, 'Fumando espero' han encontrado una solución intermedia.

El club tiene en el exterior, a tan sólo 10 metros de distancia, la barra de bar de un hotel, cuyo dueño, por cierto, pertenece al club de fumadores. Ahí cada socio puede comprar comida y bebida y consumirla en el interior del club.

Tanto el presidente del club, Saturnino García, como el dueño del Hotel Antonio Mayoradas no son fumadores desde hace más de 20 años. “En el local hacemos catas de tabaco, vemos cine e incluso hacemos terapias de grupo para dejar de fumar”, confirma García.