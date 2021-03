El ex presidente del Gobierno y presidente de honor del PP José María Aznar, ha asegurado este viernes que España "está intervenida de hecho" por la situación "límite" en la que se encuentra y que sólo falta que sea intervenida "de derecho".

Aznar ha hecho esta reflexión en su intervención en la cumbre del PP en el Exterior, que se celebra en León, y en la que también ha asegurado que tal y como está configurado el actual Estado, no es políticamente viable y, "financieramente, absolutamente inviable".

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho, preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "hay declaraciones que descalifican a quien las hace y más si es un ex presidente".

El ex presidente, que tal y como se conoció este jueves cobra del Estado, al igual que Felipe González, 80.000 euros al año, ha apostado asimismo por una reforma de la ordenación territorial porque, a su juicio, "España no da para tener 17 instituciones".

Rubalcaba también se ha referido al asunto del sueldo que cobran los ex presidentes asegurando que es una tema institucional y que "los ex presidentes siguen teniendo un valor institucional para el país". "Hay que tratar con cuidado este tema", ha añadido y ha insistido: "España tiene muy pocos ex presidentes y es bueno que tengan un carácter institucional".

El ex presidente del PP ha insistido en que España, en este momento tan difícil económicamente, no está para tener "diecisiete instituciones que hacen las mismas cosas o diecisiete organismos que hacen las mismas cosas", porque no se puede sostener.

Aznar, quien esta misma semana fichó como asesor externo de Endesa a razón de 200.000 euros anuales, participa en la I Cumbre del PP en el Exterior que se celebra en León, ha expresado en este sentido que cualquier gobierno de estas características "tendría dificultad para sacar adelante las políticas".

El Gobierno "acata obligaciones" Sobre las dificultades económicas, el ex líder 'popular' ha dicho que el Gobierno de España está adoptando una serie de medidas y de reformas no en cumplimiento de un programa electoral, sino acatando "unas obligaciones" que le están imponiendo desde fuera y eso se traduce, según él, en que "está siendo intervenido de hecho". Y para explicar lo que significa esta situación ha establecido una similitud con lo que supone declarar la incapacitación de una persona cuando "es incapaz" de gobernarse, y eso mismo, ha señalado, es lo que sucede cuando un país es intervenido, que "desde fuera hay que imponerle las normas". Salir de esta etapa "crítica" no va a ser fácil, según Aznar y ha culpado de haber llegado a este punto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha tachado de "incompetente" y de haber hecho daño y seguir haciéndolo "diariamente". En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de que alguien tienen que "poner el cascabel al gato" para solucionar la situación y ese alguien, en su opinión, va a ser el PP, porque está convencido que este partido ganará las elecciones generales de 2012.