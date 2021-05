Irán ha invitado a varios embajadores ante la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a realizar una gira por las instalaciones nucleares del país. Eso es lo que ha revelado un alto diplomático en Bruselas a Reuters.

La fuente, que ha pedido no ser identificada, ha dicho también que las invitaciones se habían hecho en una carta a los embajadores.

Las grandes potencias quieren que Irán detenga su programa de enriquecimiento de uranio porque, sospechan, encubre un esfuerzo por construir un arsenal nuclear. Irán dice que su programa de investigación nuclear tiene fines pacíficos.

EE.UU. no ha sido invitado

Entre los países que han recibido la invitación de Irán se encuentran Rusia y China, así como varios países miembros de la Unión Europea, según el diario The New York Time. El periódico estadounidense destaca, sin embargo, que Estados Unidos no ha sido invitado.

"No hay una invitación en nuestra bandeja de entrada", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.

Estados Unidos ha reunido una coalición para imponer sanciones a Irán de manera unilateral, a través de Naciones Unidas. Sin embargo, Rusia y especialmente China todavía mantienen lazos comerciales con Irán.

Después de más de un año sin negociaciones, Irán mantuvo conversaciones con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, el pasado 7 de diciembre en Ginebra, donde acordaron reunirse a finales de este mes de enero en Estambul (Turquía) para seguir negociando el programa nuclear iraní.

Dos días antes, Teherán anunció que había logrado la autosuficiencia en la producción de polvo de óxido de uranio concentrado (torta amarilla), esencial para el enriquecimiento y la generación del combustible nuclear que se usa en las plantas atómicas.