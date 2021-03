Un grupo de 26 ex dirigentes de la Unión Europea (UE) ha pedido que se adopten duras medidas contra Israel por la política de asentamientos de este país y su rechazo a cumplir con la legislación internacional.

En una inusual carta enviada el pasado jueves al liderato de los Veintisiete y que publica el diario Haaretz, el grupo de dirigentes que ostentaron su cargo en la década pasada y que incluyen a destacados jefes de estado, ministros y líderes de instituciones europeas, critica duramente las políticas de Israel.

Las necesidades de Palestina

Entre los firmantes figuran el ex alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE Javier Solana, el ex presidente alemán Richard von Weizsacker, el ex presidente español Felipe González, el ex presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro italiano Romano Prodi y la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson.

Los firmantes secundan los esfuerzos palestinos para lograr apoyo internacional al reconocimiento de un Estado independiente como alternativa a las negociaciones de paz con Israel, que han alcanzado un punto muerto.

Todos ellos proponen que Bruselas anuncie que no aceptará ningún cambio unilateral en las fronteras de 1967 que Israel realice contraviniendo la legislación internacional, y que el futuro Estado palestino deberá cubrir el mismo área que la zona ocupada en 1967.

El manifiesto incluye el establecimiento de una capital en Jerusalén Este y la recomendación de que la UE sólo apoye intercambios menores de territorio acordados entre israelíes y palestinos.

Los ex dirigentes comunitarios destacan que los palestinos no podrán levantar un Estado independiente sin la ayuda política y económica de la comunidad internacional, razón por la que exhortan a la UE a desempeñar un papel más efectivo y activo frente a EEUU, Israel y otros actores.