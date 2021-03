Los presuntos dirigentes etarras Mikel Albisu, 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', tenían un calendario en el que habían anotado la consecución de acciones contra objetivos de la organización terrorista hasta 2012.

El calendario fue encontrado en la casa de la localidad francesa de Salies de Béarn, suroeste de Francia, donde Albisu e Iparraguirre, su compañera, fueron arrestados en octubre de 2004

Uno de los policías que se encargó de esa operación, Dmitri Zoulas, ha destacado ante el Tribunal de lo Criminal de París que juzga a la pareja y a otros ocho presuntos etarras la existencia de ese calendario entre los documentos que se hallaron en la casa.

El comisario ha subrayado que la impresión que tuvieron los miembros de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) a la vista de la cantidad y la calidad de la documentación incautada en esa casa de Salies era "haber penetrado, si no en el cerebro de ETA, sí en el centro neurálgico de la organización".

En dicho calendario se establecían fases para alcanzar diferentes fines , hasta la declaración de independencia del País Vasco, como la legalización de estructuras políticas, la negociación o la salida de presos de las cárceles, ha argumentado Zoulas, que no ha precisado las fechas para cada uno de esos objetivos ni dio detalles suplementarios.

Observó que la estructura de funcionamiento de ETA es "piramidal y burocrática" y que la operación del 3 de octubre de 2004 permitió la aprehensión de "una gran cantidad de material militar", incluidos dos misiles tierra-aire de fabricación soviética , que aunque no estuvieran en estado de uso "habían sido manipulados para ser utilizados un día".

La Policía desconocía los contactos entre Madrid y ETA

Por la tarde, un ex responsable francés de la lucha antiterrorista ha asegurado que la Policía francesa no tenía constancia, cuando detuvo en octubre de 2004 al presunto jefe político de ETA en ese momento, Mikel Albisu, alias 'Antza', de que hubiera contactos entre la banda y el Gobierno español.



"No teníamos ningún elemento que lo confirmara", ha explicado el comisario Zoulas ante el tribunal.



Zoulas, que entonces trabajaba en la Subdirección Antiterrorista (SDAT), ha añadido que en 2004 únicamente tuvieron noticia -con documentos requisados a Albisu y por la prensa española- del encuentro mantenido por 'Antza' con el dirigente de ETA José Antonio Urruticoetxea, 'Josu Ternera' y con Josep Lluís Carod Rovira.