Son 50 años de dictadura tras los que la población de Myanmar, más que a nada, está acostumbrada a las órdenes a través de gritos de los soldados que vigilan sus calles.

Ahora que este 7 de noviembre el país está a punto de celebrar las primeras elecciones parlamentarias en 20 años, esos gritos se han convertido en un poco habitual: “¡vota!” para completar lo que la Junta ha calificado como el último paso de su “Hoja de ruta hacia la democracia”.

Todo esto lo que refleja es una fuerte “ansia” del ejército por mantenerse en el poder, proteger sus intereses económicos y no cumplir la obligación que determina que a los 60 años deberán jubilarse los altos mandos.

Pero esta sensación también se vive dentro del país. De hecho, uno de los partidos que no se presenta es el disuelto partido de la Liga Nacional por la Democracia , de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien cumple, en teoría, sus últimos días de su arresto .

Con un contexto así, el domingo Birmania celebra una cita electoral que para algunos es un “hito democrático” mientras que, desde fuera, no es más que un proceso que deja aún mucho que desear .

¿Qué piensa la población?

Pero es que además el país no parece ir a celebrar unas elecciones. Si en el mundo son habituales las encuestas, que en muchos casos son una antesala segura de los resultados, en Myanmar no se sabe qué harán los cerca de 29 de millones de personas que están llamadas a votar.

No hay ninguna encuesta, no hay entrevistas concedidas libremente y casi no hay carteles con los líderes de la campaña.

Y la población es consciente de ello. "En vez de unas elecciones, estamos viendo una carrera de dos carrozas con generales de un bando y otro”, asegura Tun, estudiante de medicina de la Universidad de Mandalay y quien por seguridad prefiere no dar su nombre completo.

“En vez de unas elecciones, estamos viendo una carrera de dos carrozas con generales de un bando y otro“

El motivo de que no quiera hacerlo es, como para la mayoría, el miedo a la represión posterior. Por ello, seis guerrillas birmanas se han aliado, mediante la firma de un pacto, para ayudarse en el caso de que el régimen militar lance una ofensiva tras las elecciones.

Pero, sobre todo, su objetivo es el de proteger a etnias minoritarias (que son el 40% de la población). Éstas han sido apartadas del proceso electoral por el régimen del general Than Shwe, quien, además, durante muchos años ha estado al frente de las operaciones contra las guerrillas.

La Junta también se ha servido de las nuevas tecnologías para impedir el flujo informativo. Si ya era difícil navegar por Internet, ahora lo es más ya que permanece prácticamente bloqueado. Las autoridades han ordenado cerrar todos los cibercafés este fin de semana y, según fuentes de la disidencia, agentes vestidos de paisanos y de budistas vigilan la disidencia.

Las comunicaciones por teléfono también están restringidas a través de una limitación del acceso a las tarjetas SIM y encareciendo hasta en un 66,6% las llamadas internacionales, según ha informado el Ministerio de Comunicación, Correo y Telégrafos.

Además, ni periodistas extranjeros ni observadores internacionales tienen autorización para cubrir las elecciones, algo que no hace más que incrementar las denuncias por falta de transparencia.