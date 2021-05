Los talibanes han negado este miércoles haber iniciado conversaciones con el Gobierno afgano, tal y como confirmó el presidente del país asiático, Hamid Karzai, el pasado día 11 de octubre.

Zabihulá Muyahid, portavoz talibán, ha emitido un comunicado en nombre del 'Emirato Islámico de Afganistán' para negar, "como en el pasado", dichas informaciones.

Muyahid ha subrayado que "si el enemigo insiste en continuar con la guerra en el campo de batalla y al mismo tiempo difunde propaganda y declaraciones contradictorias acerca de conversaciones de alto nivel", esto sólo contribuirá a "la pérdida de credibilidad del enemigo".

Los talibanes insisten en pedir que las fuerzas extranjeras abandonen el país asiático y su portavoz ha afirmado que no se puede "comerciar" con "la sangre y el sacrificio" de los milicianos mediante un "acuerdo clandestino".

En este sentido, negó la "rendición" de los islamistas y ha aclarado que el Consejo de Paz instaurado por Karzai no cambiará la postura insurgente.

La ISAF dice que facilita los contactos

Por su parte, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) ha asegurado que está facilitando los contactos entre altos responsables de los talibanes y altas instancias del Gobierno afgano.



Así lo ha confirmado este miércoles un alto responsable de la OTAN que pidió no ser identificado.



Según este responsable, las conversaciones están todavía en una fase muy preliminar y no pueden describirse como negociaciones propiamente dichas. "Hemos facilitado a varios niveles los contactos entre estos altos responsables talibán y los más altos niveles del Gobierno afgano", indicó.



El responsable no quiso dar más detalles sobre el nivel hasta el cual las fuerzas de la OTAN están facilitando dichos contactos, si bien sí aclaró que las discusiones han tenido lugar en Kabul.