Obnubilada me he quedado esta tarde viendo los tatuajes de Tom Savini, de actualidad por Machete. ¡Impresionantes!

En Sitges lo 'freaky' se valora y vende. Aquí puede hacer morir de risa al personal una historia que a mi me ha parecido entre tonta y loca, la de un neúmatico asesino (os lo podeís imaginar).

Los japoneses han aportado Confesiones, una película que recuerda otros experimentos anteriores, con niños malos también, como Battle Royal, la violencia que preocupa y está muy presente en Sitges.

01.01 min El Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges se inicia hoy con la película española "Los ojos de Julia", que presentan el director Guillem Morales y la actriz protagonista Belén Rueda.

Del programa de hoy destacaríamos la mejicana Somos lo que hay, tremenda, con familia caníbal en marcha matando a destajo y a bocado limpio. Es el debut de Jorge Michel Grau, que desde luego apunta maneras y puede ganar algo.

En cambio Zhang Yimou, el director al que amamos y seguimos desde que nos deslumbró con peliculonas como Sorgo Rojo o La linterna Roja, sigue en una especie de tierra de nadie copiando esta vez a los Coen con A woman, a Gun and the Noodle Shoop.

En lo que no tiene rival el director chino es en potencia visual pero argumentalmente no es lo que era. Quizá le falta a su lado Gong Li. Lo que les pasó también a Keneth Branagh y Emma Thompson, que parece que cada uno por su lado obtienen resultados más discretos que cuando formaban tándem. Es una impresión, tal vez equivocada, vete a saber.

Si hubiera que dar un premio a 'Mister simpatía' se lo daríamos a Antonio de la Torre. Hemos pasado un muy buen rato hoy con el actor malagueño que anda autogestionándose esta vez porque presenta en el apartado 'Nuevas visiones' Dispongo de barcos, una película muy guerrillera que ha hecho con Juan Cavestany, conexión Animalario, ahí estan Andrés Lima y Roberto Álamo entre otros.

01.28 min La dirige Eugenio Mira y está protagonizada por Félix Gómez, Eduardo Noriega y Bárbara Goenaga.

A Eduardo Noriega, que levanta suspiros a su paso, le encontramos más curtido y cada vez con mejor discurso, aunque un poco serio, eso sí, porque tiene un buen sentido del humor pero a veces no lo suelta. Esperemos que no le hagan vudú a Bárbara Goenaga, que se hace un emparedado con él y con Félix Gómez en Agnosia. La anécdota del día nos la proporcionó el director de esta extraña película presentándome a su padre, que nos escucha en Radio Nacional. La ilusión que hace que te lo digan y que aprecien nuestro trabajo desde luego, no tiene precio.

El fin de semana llega lleno. Aterrizan los vampiros, puede haber algún eclipse, y hay una casa muda que dicen que da mucho miedo. El supersimpático Paco Cabezas se ha traído a Mario Casas para presentar aquí Carne de Neón, su segunda película que rodó en parte en Buenos Aires.

Y procedente de París llega otro 'simpático' o así le recordamos de una anterior visita, Vincent Cassel, el maridito de Monica Belluci, en una visita relámpago. El espigado actor francés recibirá el Premio de Honor con el que el Festival agradece su contribución al fantástico y presentará un film por el que no apostamos, Notre jour viendra, qué pena de película y cómo desbarra el director, un tal Gavras, que por suerte no es Costa Gavras.

Y aunque no es Semana Santa, tenemos procesión a la vista. Hoy la 'Zombiewalk' llenará Sitges... ¿De qué va a ser? De muertos vivientes que invadirán las calles de esta encantadora población.